Жалобу рассмотрит антимонопольная служба
ООО «Ренмедсервис» обратилось в адрес Бурятского УФАС России с жалобой на действия Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.
Компания была признана победителем проведённого госпиталем запроса цен на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем медгазоснабжения. Однако, как указал в жалобе заявитель, без объяснения причин заказчик уклоняется от заключения договора.
Рассмотрение жалобы назначено на 14 ноября, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Госпиталь для ветеранов в Бурятии обвинили в уклонении от контракта
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