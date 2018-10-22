22 Октября

21 Октября

Популярное

Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад «Золотой» с повышенной процентной ставкой

Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад «Золотой» с повышенной процентной ставкой
Бизнес, 
Всего за полгода выгодный вклад позволит значительно приумножить сбережения

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сезонный вклад «Золотой» с выгодными условиями. Открыть депозит можно с 16 октября в рублях на срок 6 месяцев, минимальная сумма — 50 000 рублей, максимальная не ограничена. Ставка по вкладу составляет 7,7% годовых. Депозит не подразумевает пополнения и частичного снятия. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов и суммы вклада осуществляется в конце срока хранения вклада.

Комментирует Александр Парамонов, ди⁠ректор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу: «Для наших клиентов мы всегда стремимся предложить лучший продукт из существующих на финансовом рынке. Вклады АТБ можно по праву считать одними из самых выгодных, так как каждый депозит традиционно входит в топ предложений с высокой доходностью. Вклад «Золотой» не стал исключением, мы не только увеличили процентную ставку, но и разработали условия при которых клиент сможет получить максимальную выгоду за короткий срок».

Также для клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка доступен вклад «Золотой Онлайн», который можно оформить не выходя из дома, воспользовавшись мобильным приложением или компьютером. Подробнее о вкладе по ссылке – https://www.atb.su/more-money/bank-deposits/?menu_price=50000&menu_days=2

Сейчас в АТБ действует шесть тарифных планов, три из которых можно оформить онлайн – с повышенной ставкой. Процентная ставка варьируется от 5% годовых до 8% годовых в рублях в зависимости от суммы и срока вклада. Каждый вклад от Азиатско-Тихоокеанского банка имеет свои преимущества благодаря индивидуальным условиям и высокой процентной ставке. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка www.atb.su. Введите сумму, срок, параметры выплаты процентов и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

АТБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад «Золотой» с повышенной процентной ставкой
Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад «Золотой» с повышенной процентной ставкой
Бизнес, 22.10.2018
Всего за полгода выгодный вклад позволит значительно приумножить сбережения
Управляющий Бурятским отделением Сбербанка: Безналичный город – не миф, а реальность
Управляющий Бурятским отделением Сбербанка: Безналичный город – не миф, а реальность
Бизнес, 19.10.2018
Улан-Удэ в 2018 году стал одним из шести городов России, участвующих в проекте «Безналичный город». Между Сбербанком и городом подписана дорожная карта по развитию таких направлений как: транспорт, торговые рынки, школьное питание, ГИБДД, финансовая грамотность, детские сады и многое другое. Сегодня рассчитаться по «безналу» улан-удэнцы могут не только в супермаркетах, на автозаправочных станциях, аптеках, магазинах одежды, салонах красоты, кафе, ресторанах, но и в трамваях, автобусах и такси
В Иркутске проверили общественный транспорт
Бизнес, 19.10.2018
Такие рейды проводятся по жалобам людей
В Иркутске из-за противопожарных нарушений не работал ТРЦ «IcePeople»
В Иркутске из-за противопожарных нарушений не работал ТРЦ «IcePeople»
Бизнес, 19.10.2018
Собственник здания добровольно устранил все выявленные нарушения
В Бурятии изъяли 150 кг некачественной мясной продукции
В Бурятии изъяли 150 кг некачественной мясной продукции
Бизнес, 19.10.2018
Наложено штрафов на сумму более 200 тысяч
15 жалоб на закупки по ремонту дорог в Улан-Удэ признаны частично обоснованными
15 жалоб на закупки по ремонту дорог в Улан-Удэ признаны частично обоснованными
Бизнес, 18.10.2018
1 октября Бурятское УФАС рассмотрело жалобы ООО «Стройком 888»
Бурятское УФАС прекратило дело против предприятия ЖХК
Бизнес, 18.10.2018
Теплоснабжающая организация законно отказалась вести расчёты по показаниям прибора учета
Вадим Бредний выпустил мальков сазана в озеро Торма
Вадим Бредний выпустил мальков сазана в озеро Торма
Бизнес, 18.10.2018
В Бурятии восполняют популяцию сазана в популярном озере
ЦБ ограничил операции банку, работающему в Бурятии
ЦБ ограничил операции банку, работающему в Бурятии
Бизнес, 18.10.2018
Ограничения в том числе коснулись около 700 пенсионеров-железнодорожников
Экс-депутат Хурала Бурятии судится с БайкалБанком из-за 176 миллионов
Экс-депутат Хурала Бурятии судится с БайкалБанком из-за 176 миллионов
Бизнес, 18.10.2018
Владимир Гейдебрехт верил в банк, так как лично знал директора
В Улан-Удэ компанию оштрафовали за лук
В Улан-Удэ компанию оштрафовали за лук
Бизнес, 18.10.2018
Организация не уведомила о получении крупной партии лука
В Иркутске уничтожат 100 пар поддельных «лабутенов»
В Иркутске уничтожат 100 пар поддельных «лабутенов»
Бизнес, 18.10.2018
Иркутская таможня выявила факт ввоза контрафактных женских туфель, известных как «лабутены»
Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!
Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!
Бизнес, 18.10.2018
Участие в ежеквартальной акции традиционно принимают все держатели карт АТБ «Особый статус», получающие перечисления пенсионных, социальных выплат или заработной платы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^