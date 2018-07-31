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«Рубин» расстанется с Владимиром Гранатом

«Рубин» расстанется с Владимиром Гранатом
Бизнес, 
Защитник сборной России, уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат может покинуть Казань

Казанский «Рубин» планирует расстаться сразу с двумя защитниками сборной России — Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. Сейчас футбольный клуб ведёт переговоры о трансфере игроков. Информацию об этом подтвердил главный тренер команды Курбан Бердыев в интервью «БИЗНЕС Online».

- Спрос (на Граната и Кудряшова) есть. Наш генеральный директор ведёт переговоры, - заявил Курбан Бердыев.

Продажа футболистов связана с тяжёлой финансовой ситуацией в «Рубине» и необходимостью соблюдения правил финансового фэйр-плей. О том, в какие именно клубы могут перейти Гранат и Кудряшов, не сообщается, уточняет «Свободная пресса».

31-летние Гранат и Кудряшов выступают за «Рубин» с лета прошлого года, когда перешли в клуб из «Ростова» вместе с Бердыевым.

В прошлом сезоне Гранат провёл 27 матчей в премьер-лиге, отмечает «Советский спорт».

Оба защитника вошли в состав сборной России на домашний чемпионат мира. Во время турнира Гранат принял участие в одном матче – в 1/8 финала с Испанией, Кудряшов сыграл в четырёх матчах – во всех, кроме стартовой игры с Саудовской Аравией.

Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Гранат после чемпионата мира получил в Кремле почётную грамоту президента России. Как и вся команда, футболист, был удостоен высшего спортивного здания – заслуженного мастера спорта. Оно присваивается за призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Вручение звания ЗМС в блогах оценили как «все равны, но футболисты равнее» и резко раскритиковали известные спортсмены – от двукратной чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой (не все спортсменки сборной России получили звание за серебро Олимпиады), олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова (у него звания ЗМС нет) или тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Владимир Гранат – уроженец Улан-Удэ, выпускник местной школы № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.


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