«Рубин» расстанется с Владимиром Гранатом

Защитник сборной России, уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат может покинуть Казань
Казанский «Рубин» планирует расстаться сразу с двумя защитниками сборной России — Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. Сейчас футбольный клуб ведёт переговоры о трансфере игроков. Информацию об этом подтвердил главный тренер команды Курбан Бердыев в интервью «БИЗНЕС Online».
- Спрос (на Граната и Кудряшова) есть. Наш генеральный директор ведёт переговоры, - заявил Курбан Бердыев.
Продажа футболистов связана с тяжёлой финансовой ситуацией в «Рубине» и необходимостью соблюдения правил финансового фэйр-плей. О том, в какие именно клубы могут перейти Гранат и Кудряшов, не сообщается, уточняет «Свободная пресса».
31-летние Гранат и Кудряшов выступают за «Рубин» с лета прошлого года, когда перешли в клуб из «Ростова» вместе с Бердыевым.
В прошлом сезоне Гранат провёл 27 матчей в премьер-лиге, отмечает «Советский спорт».
Оба защитника вошли в состав сборной России на домашний чемпионат мира. Во время турнира Гранат принял участие в одном матче – в 1/8 финала с Испанией, Кудряшов сыграл в четырёх матчах – во всех, кроме стартовой игры с Саудовской Аравией.
Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Гранат после чемпионата мира получил в Кремле почётную грамоту президента России. Как и вся команда, футболист, был удостоен высшего спортивного здания – заслуженного мастера спорта. Оно присваивается за призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Вручение звания ЗМС в блогах оценили как «все равны, но футболисты равнее» и резко раскритиковали известные спортсмены – от двукратной чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой (не все спортсменки сборной России получили звание за серебро Олимпиады), олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова (у него звания ЗМС нет) или тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Владимир Гранат – уроженец Улан-Удэ, выпускник местной школы № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.
«Рубин» расстанется с Владимиром Гранатом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подпись со стороны ФАС поставил замруководителя Анатолий Голомолзин
Право доступа получили 907 хозяйствующих субъектов
На свинине не было маркировки
В дело вмешалась прокуратура
Торговая группа «Абсолют» не перестаёт радовать своих покупателей. На днях стали известны имена победителей по акции «Ты выбираешь – Где отдыхаешь!»
Пробы изучат на наличие опасных веществ
Кировская меховая фабрика приезжает в город с новой коллекцией меховых изделий. Мероприятие пройдёт с 1 по 12 августа в Художественном музее им. Сампилова ул. Куйбышева 29
Бизнес, 28.07.2018
На аукционе разыгрывалась закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей с ценой контракта в 14,3 млн
Такая награда добавит престижа заведению и будет привлекать туристов.
Крупный проект планируется в приграничном Кяхтинском районе. ФОТО
Возбуждено два административных дела
Она погасила кредит на три года раньше срока
Обрушение произошло из-за непогоды
Сегодня, 26 июля, в театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника торговли
Хозяйства Бурятии заготавливают урожай мёда