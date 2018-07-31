«Рубин» расстанется с Владимиром Гранатом

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«Абсолют» подарил сертификаты на отдых Бизнес, Торговая группа «Абсолют» не перестаёт радовать своих покупателей. На днях стали известны имена победителей по акции «Ты выбираешь – Где отдыхаешь!»

Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ Бизнес, Кировская меховая фабрика приезжает в город с новой коллекцией меховых изделий. Мероприятие пройдёт с 1 по 12 августа в Художественном музее им. Сампилова ул. Куйбышева 29