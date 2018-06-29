Трудовые книжки сделают электронными с 2020 года

Российских работодателей уже с начала 2020 года будут поэтапно переводить на внедрение электронных трудовых книжек взамен бумажных аналогов



Система будет представлять собой единую базу данных о трудовой деятельности гражданина с доступом в реальном времени для всех государственных органов, которым необходима эта информация, и гражданам не понадобится предоставлять ее самостоятельно. В экспериментальном порядке был также начат перевод кадровых служб крупных компаний на электронный документооборот, сообщают «Известия».



По информации минтруда, перевод данных о трудовой деятельности в электронный вид имеет ряд преимуществ для граждан и работодателей: сохранность персональных данных, снижение издержек сторон при трудоустройстве за счёт удобства и скорости получения информации, дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой.



— Очевидно, что внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. Мы уже этим вопросом начали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников, — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства.



Перевод трудовой книжки в цифровой формат также должен позволить при обращении гражданина за государственными и муниципальными услугами исключить необходимость предоставления сведений о рабочей деятельности. Оказывающие услуги органы будут запрашивать сведения через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени, что позволит сократить время предоставления гражданину услуг.



