В Ангарске суд запретил работу торгового центра «Мега»

Причиной стали нарушения пожарной безопасности



Ангарский городской суд принял решение о запрете эксплуатации здания торгового центра «Мега». С соответствующим заявлением в суд обратился прокурор города, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.



Проверка показала, что в торговых залах «Меги» смонтированы модули порошкового пожаротушения. В соответствии с действующим законодательством установка таких модулей на объектах с массовым пребыванием людей запрещена.



В судебном заседании представитель ответчика исковые требования признал добровольно, пояснил, что собственник помещения уже приступил к устранению нарушений требований пожарной безопасности.



Суд запретил эксплуатацию ТЦ «Мега» до замены порошковой системы пожаротушения на водяную систему пожаротушения.



В настоящее время в Ангарский городской суд поступили исковые заявления об обязании собственников помещений устранить нарушения требования пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах: «Щастье», «Баргузин», «Квартал», «Юность», «Зебра», «Раума Плюс», «Батут-парк», «Ангар», «Гефест», «Шанхай-Молл», «Фестиваль».



