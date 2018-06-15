В Ангарске суд запретил работу торгового центра «Мега»

Причиной стали нарушения пожарной безопасности
Ангарский городской суд принял решение о запрете эксплуатации здания торгового центра «Мега». С соответствующим заявлением в суд обратился прокурор города, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Проверка показала, что в торговых залах «Меги» смонтированы модули порошкового пожаротушения. В соответствии с действующим законодательством установка таких модулей на объектах с массовым пребыванием людей запрещена.
В судебном заседании представитель ответчика исковые требования признал добровольно, пояснил, что собственник помещения уже приступил к устранению нарушений требований пожарной безопасности.
Суд запретил эксплуатацию ТЦ «Мега» до замены порошковой системы пожаротушения на водяную систему пожаротушения.
В настоящее время в Ангарский городской суд поступили исковые заявления об обязании собственников помещений устранить нарушения требования пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах: «Щастье», «Баргузин», «Квартал», «Юность», «Зебра», «Раума Плюс», «Батут-парк», «Ангар», «Гефест», «Шанхай-Молл», «Фестиваль».
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