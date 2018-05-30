Улан-удэнцы назвали «душераздирающим зрелищем» руины «Октября»

Горожане простились со знаменитым кинотеатром
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»
. На месте одно из самых памятных для улан-удэнцев зданий, остались лишь руины.
Вместо кинотеатра «Бест Плюс» построит жилой комплекс высотой до 19 этажей.
Улан-удэнцы эмоционально отреагировали на снос знаменитого здания, назвав это в своих записях и видео, «душераздирающим зрелищем».
- Вот это душераздирающее зрелище. Кинотеатр «Октябрь». Кончился, - сказала улан-удэнка.
Горожане простились со знаменитым кинотеатром
На месте одно из самых памятных для улан-удэнцев зданий, остались лишь руины (Фото, видео)
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