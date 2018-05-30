В Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»









Оставшиеся от кинотеатра руины ограждены практически со всех сторон. Бульдозерам и «КамАЗам» останется лишь убрать обломки строения и расчистить площадку. Оставшиеся от кинотеатра руины ограждены практически со всех сторон. Бульдозерам и «КамАЗам» останется лишь убрать обломки строения и расчистить площадку.









Вместо кинотеатра «Бест Плюс» построит жилой комплекс высотой до 19 этажей.











Как сообщал «Байкал-Daily», здание «Октября» администрация Улан-Удэ продала ещё в 2012 году. В соответствии с договором купли-продажи, земельный участок под «Октябрём» был оформлен в частную собственность в 2013 году. Сперва строительство жилого дома



В 2016 году «Бест Плюс» раскрыл



- Заторы на дорогах: парковку опять сделают маленькую «для своих», жители и гости жилого комплекса будут парковаться где придётся. На первых этажах, если будут магазины и офисы, тоже без парковок. И все близлежащие дороги будут утыканы авто, как у Удинского пассажа и «Еврозоны», - прокомментировал местный житель. Как сообщал «Байкал-Daily», здание «Октября» администрация Улан-Удэ продала ещё в 2012 году. В соответствии с договором купли-продажи, земельный участок под «Октябрём» был оформлен в частную собственность в 2013 году. Сперва строительство жилого дома было запрещено , ведь участок находился в границах зоны рекреационного назначения. Однако по инициативе «Бест Плюс» были внесены поправки в соответствующие документы.В 2016 году «Бест Плюс» раскрыл проект многоэтажного жилого комплекса из блоков высотой 15, 17 и 19 этажей на месте «Октября». Проект тут же вызвал вопросы у улан-удэнцев, к примеру, в части крайне малочисленных для такого огромного комплекса парковочных мест.- Заторы на дорогах: парковку опять сделают маленькую «для своих», жители и гости жилого комплекса будут парковаться где придётся. На первых этажах, если будут магазины и офисы, тоже без парковок. И все близлежащие дороги будут утыканы авто, как у Удинского пассажа и «Еврозоны», - прокомментировал местный житель.





Другой аспект - градостроительный ансамбль города. Ранее эксперты уже не раз



Улан-удэнцы высказывают сожаление и по поводу потери самого «Октября», который был открыт ещё в 1954 году. «Это история, у которой есть своё лицо, а не безликость и штампованность современных новостроев. Жаль, что уничтожается история. В Иркутске в таком же здании был кинотеатр Мир, потом там открыли театр Кукол и по сию пору радует детей и родителей», «Жаль, я там в детстве кино смотрел», «Жаль парку придет конец. Угробят детскими площадками, парковками, строительным мусором, подземными стоянками», - комментируют пользователи.



Мэрия Улан-Удэ, в свою очередь, ранее

Другой аспект - градостроительный ансамбль города. Ранее эксперты уже не раз негативно высказывались о многоэтажных проектах в центре города. По их мнению, такие здания «уродуют» план развития города. К тому же на фоне 19-тиэтажки абсолютно «потеряется» памятник воинам Бурятии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Не исключено, что вскрытие капсулы времени, заложенной у памятника комсомольцами 50 лет, будет проходить на фоне кипящих строительных работ.Улан-удэнцы высказывают сожаление и по поводу потери самого «Октября», который был открыт ещё в 1954 году. «Это история, у которой есть своё лицо, а не безликость и штампованность современных новостроев. Жаль, что уничтожается история. В Иркутске в таком же здании был кинотеатр Мир, потом там открыли театр Кукол и по сию пору радует детей и родителей», «Жаль, я там в детстве кино смотрел», «Жаль парку придет конец. Угробят детскими площадками, парковками, строительным мусором, подземными стоянками», - комментируют пользователи.Мэрия Улан-Удэ, в свою очередь, ранее официально поясняла : здание не является объектом культурного наследия. «Здание «Октябрь» не состоит в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Бурятия, таким образом, не представляет собой историческую ценность», - заявляли в комитете по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ. Вместо кинотеатра «Бест Плюс» построит жилой комплекс высотой до 19 этажей.

Сегодня в Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь». На демонтаж знаменитого в Улан-Удэ здания ушло 13 дней.