30 Мая

29 Мая

Популярное

В Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»

В Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте одного из самых памятных для улан-удэнцев зданий, остались лишь руины

Сегодня в Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь». На демонтаж знаменитого в Улан-Удэ здания ушло 13 дней. 



Оставшиеся от кинотеатра руины ограждены практически со всех сторон. Бульдозерам и «КамАЗам» останется лишь убрать обломки строения и расчистить площадку. 

 

Вместо кинотеатра «Бест Плюс» построит жилой комплекс высотой до 19 этажей. 

 

 



Как сообщал «Байкал-Daily», здание «Октября» администрация Улан-Удэ продала ещё в 2012 году. В соответствии с договором купли-продажи, земельный участок под «Октябрём» был оформлен в частную собственность в 2013 году. Сперва строительство жилого дома было запрещено, ведь участок находился в границах зоны рекреационного назначения. Однако по инициативе «Бест Плюс» были внесены поправки в соответствующие документы.

В 2016 году «Бест Плюс» раскрыл проект многоэтажного жилого комплекса из блоков высотой 15, 17 и 19 этажей на месте «Октября». Проект тут же вызвал вопросы у улан-удэнцев, к примеру, в части крайне малочисленных для такого огромного комплекса парковочных мест.

- Заторы на дорогах: парковку опять сделают маленькую «для своих», жители и гости жилого комплекса будут парковаться где придётся. На первых этажах, если будут магазины и офисы, тоже без парковок. И все близлежащие дороги будут утыканы авто, как у Удинского пассажа и «Еврозоны», - прокомментировал местный житель. 



Другой аспект - градостроительный ансамбль города. Ранее эксперты уже не раз негативно высказывались о многоэтажных проектах в центре города. По их мнению, такие здания «уродуют» план развития города. К тому же на фоне 19-тиэтажки абсолютно «потеряется» памятник воинам Бурятии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Не исключено, что вскрытие капсулы времени, заложенной у памятника комсомольцами 50 лет, будет проходить на фоне кипящих строительных работ.

Улан-удэнцы высказывают сожаление и по поводу потери самого «Октября», который был открыт ещё в 1954 году. «Это история, у которой есть своё лицо, а не безликость и штампованность современных новостроев. Жаль, что уничтожается история. В Иркутске в таком же здании был кинотеатр Мир, потом там открыли театр Кукол и по сию пору радует детей и родителей», «Жаль, я там в детстве кино смотрел», «Жаль парку придет конец. Угробят детскими площадками, парковками, строительным мусором, подземными стоянками», - комментируют пользователи.

Мэрия Улан-Удэ, в свою очередь, ранее официально поясняла: здание не является объектом культурного наследия. «Здание «Октябрь» не состоит в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Бурятия, таким образом, не представляет собой историческую ценность», - заявляли в комитете по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ.
снос строительство архитектура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы назвали «душераздирающим зрелищем» руины «Октября»
Улан-удэнцы назвали «душераздирающим зрелищем» руины «Октября»
Бизнес, 30.05.2018
Горожане простились со знаменитым кинотеатром
В Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»
В Улан-Удэ снесли кинотеатр «Октябрь»
Бизнес, 30.05.2018
На месте одно из самых памятных для улан-удэнцев зданий, остались лишь руины (Фото, видео)
Бизнесменов Бурятии приглашают на китайскую выставку
Бизнесменов Бурятии приглашают на китайскую выставку
Бизнес, 30.05.2018
Мероприятие проведут в октябре в Гуанчжоу
Летающая в Улан-Удэ «Победа» грубо нарушала перевозку багажа и ручной клади
Летающая в Улан-Удэ «Победа» грубо нарушала перевозку багажа и ручной клади
Бизнес, 30.05.2018
Представления Ространснадзора лоукостер не выполняет, орган сообщил в Генпрокуратуру о нарушении авиаперевозчиком прав пассажиров
В Бурятии запустили спутниковый интернет для дома и офиса
В Бурятии запустили спутниковый интернет для дома и офиса
Бизнес, 29.05.2018
Генеральный директор «РТКОММ-Сибирь»: Территория SenSat начинается там, где заканчивается классическая связь
В Улан-Удэ откроется KFC
В Улан-Удэ откроется KFC
Бизнес, 28.05.2018
Открытие пройдёт ориентировочно в сентябре
В Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения директора «Байкалкурорта»
В Бурятии разгорелся скандал из-за увольнения директора «Байкалкурорта»
Бизнес, 25.05.2018
У собственника учреждения беспокойство вызывает финансовое состояние подведомственных курортов «Горячинск» и «Аршан»
Кафе в Бурятии оштрафовали за фарш без документов
Кафе в Бурятии оштрафовали за фарш без документов
Бизнес, 24.05.2018
В заведении хранилось около 1,5 кг мяса
В Бурятии мусорный полигон «Сибэкотранс» работал без лицензии
В Бурятии мусорный полигон «Сибэкотранс» работал без лицензии
Бизнес, 23.05.2018
Компания нарушала природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство
«ТеплоСтрой» в Бурятии задолжал миллион рублей зарплаты
«ТеплоСтрой» в Бурятии задолжал миллион рублей зарплаты
Бизнес, 23.05.2018
Заработанные деньги не получали 50 работников предприятия
Бизнесменов Бурятии научат работать с франшизами
Бизнесменов Бурятии научат работать с франшизами
Бизнес, 22.05.2018
Предпринимателям расскажут о бизнес-моделях
«Джеймс Бонд» даст мастер-класс в Улан-Удэ
«Джеймс Бонд» даст мастер-класс в Улан-Удэ
Бизнес, 21.05.2018
25 мая в честь Дня российского предпринимательства в Улан-Удэ пройдет флагманский тренинг по продвижению в социальных сетях (SMM)
Лесозаготовитель в Бурятии работал в жилой зоне
Лесозаготовитель в Бурятии работал в жилой зоне
Бизнес, 21.05.2018
Защищая права сельчан, в дело вмешалась прокуратура

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Загрузка...
^