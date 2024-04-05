Пострадавшего госпитализировали
Накануне, 4 апреля, на улице Целинная в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход. Наезд произошёл в 21:30.
- 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Целинная, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 53-летнего мужчину. Пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», около полуночи на улице Комарова погиб мужчина, лежавший на проезжей части.
В Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход
Происшествия, Фото:
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