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В Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход

В Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшего госпитализировали

Накануне, 4 апреля, на улице Целинная в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход. Наезд произошёл в 21:30.

- 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Целинная, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 53-летнего мужчину. Пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.

Как сообщал «Байкал-Dailу», около полуночи на улице Комарова погиб мужчина, лежавший на проезжей части
ДТП алкогольное опьянение

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