В Улан-Удэ погиб пешеход, лежащий на дороге

На него наехал автомобиль
Около полуночи 4 апреля в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. На улице Комарова автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части.
- 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на лежащего на проезжей части 65-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в БСМП, где позже скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне смертельная автоавария произошла в Хоринском районе – погиб водитель перевернувшегося «Субару Форестер»
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