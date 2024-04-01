И водитель, и пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения
В субботу ночью, 30 марта, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем». На крышу автомобиль перевернул пьяный водитель, к тому же не имеющий водительских прав.
- 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», будучи лишённым права управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Старая Курба в направлении села Новая Курба, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали двое пассажиров – мужчины 26 и 45 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших также находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.
В Бурятии пьяная компания перевернулась на «Тойоте Камри»
Происшествия, Фото:
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