Он перебегал дорогу в неположенном месте
В воскресенье, 31 марта, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Под колёса автомобиля попал 47-летний пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло около 21 часа на улице Гарнизонная.
- 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион» вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 47-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчину, который получил травмы, госпитализировали в БСМП.
До этого о наездах на пешеходов в Бурятии сообщалось 5 марта: в Кабанске возле магазина сбили пенсионерку, а в Кяхте – маму и пятилетнего сына.
В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под колёса автомобиля
Происшествия, Фото:
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