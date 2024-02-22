В Улан-Удэ в громком уголовном деле о подпольных боях поставили точку

Осенью в столице Бурятии завершилось расследование уголовного дела против 56-летнего сотрудника одного из частных охранных предприятий (ЧОП). Ему обвиняли сразу в нескольких преступлениях – по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия»), по части 2 статьи 309 («Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединённое с угрозами и шантажом»), по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного»), части 1 статьи 119 («Угроза убийством») и части 3 статьи 33 – части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего его смерть»).
Против четверых сотрудников того же ЧОП тоже возбудили уголовные дела. Началась эта история в 2022-ом. По версии следствия, трудившийся в ЧОПе мужчине курировал работу групп быстрого реагирования. Он самовольно установил неправомерные требования к сотрудникам – при приёме на работу новички должны были принять участие в трёх спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Каждый длился по две минуты. При этом никаких определённых правил для таких поединков не было. Соперника разрешалось бить по голове и даже в область жизненно важных органов.
В конце августа того же года во время очередного спарринга, который проходил в спортзале одного из местных ТЦ, произошла трагедия – 21-летний парень, который недавно пришёл в ЧОП, вступил в схватку с тремя соперниками. В итоге он получил многочисленные повреждения головы и скончался.
В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Злоумышленник, зная об этом, угрозами и шантажом заставлял подчинённых давать ложные показания – что потерпевший в боях без правил якобы не участвовал и потерял сознание после обычных физических упражнений. А ещё мужчина заявился к одному из своих сотрудников домой в нетрезвом виде после того, как тот не пришёл на работу и несколько часов избивал его, угрожал убийством и воткнул нож прямо в бедро.
И вот на днях коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт по этому делу – четверых работников ЧОП признали непричастными к преступлению. А это подразумевает оправдательный приговор.
- В соответствии с требованиями части 1 статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса РФ, оправдательный вердикт обязателен для председательствующего и влечёт за собой постановление им оправдательного приговора, – пояснили в пресс-службе Советского районного суда.
В итоге там постановили приговор и признали ЧОПовцев невиновными по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») и части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.
А вот руководителю охранного предприятия придётся ответить за склонение свидетелей к даче ложных показаний, истязание и угрозу убийством. С учётом всех смягчающих обстоятельств ему дали 2 года 6 месяцев и 15 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима и назначили штраф размером в 120 000 рублей.