В Улан-Удэ в громком уголовном деле о подпольных боях поставили точку



Против четверых сотрудников того же ЧОП тоже возбудили уголовные дела. Против четверых сотрудников того же ЧОП тоже возбудили уголовные дела. Началась эта история в 2022-ом. По версии следствия, трудившийся в ЧОПе мужчине курировал работу групп быстрого реагирования. Он самовольно установил неправомерные требования к сотрудникам – при приёме на работу новички должны были принять участие в трёх спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Каждый длился по две минуты. При этом никаких определённых правил для таких поединков не было. Соперника разрешалось бить по голове и даже в область жизненно важных органов.



В конце августа того же года во время очередного спарринга, который проходил в спортзале одного из местных ТЦ, произошла трагедия – 21-летний парень, который недавно пришёл в ЧОП, вступил в схватку с тремя соперниками. В итоге он получил многочисленные повреждения головы и скончался.



В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Злоумышленник, зная об этом, угрозами и шантажом заставлял подчинённых давать ложные показания – что потерпевший в боях без правил якобы не участвовал и потерял сознание после обычных физических упражнений. А ещё мужчина заявился к одному из своих сотрудников домой в нетрезвом виде после того, как тот не пришёл на работу и несколько часов избивал его, угрожал убийством и воткнул нож прямо в бедро.



И вот на днях коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт по этому делу – четверых работников ЧОП признали непричастными к преступлению. А это подразумевает оправдательный приговор.



- В соответствии с требованиями части 1 статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса РФ, оправдательный вердикт обязателен для председательствующего и влечёт за собой постановление им оправдательного приговора, – пояснили в пресс-службе Советского районного суда.



В итоге там постановили приговор и признали ЧОПовцев невиновными по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») и части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.





А вот руководителю охранного предприятия придётся ответить за склонение свидетелей к даче ложных показаний, истязание и угрозу убийством. С учётом всех смягчающих обстоятельств ему дали 2 года 6 месяцев и 15 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима и назначили штраф размером в 120 000 рублей.



