В Улан-Удэ молодой сотрудник ЧОПа погиб на подпольных боях

В Улан-Удэ задержан 55-летний руководитель структурного подразделения частного охранного предприятия. Он устраивал среди сотрудников подпольные бои. Во время одного из них после трёх спаррингов с более тренированными соперниками погиб 21-летний молодой человек, недавно принятый на работу.
Задержанный мужчина в ЧОПе занимался организацией работы групп быстрого реагирования. По данным следствия, он самовольно установил очень жёсткое требование. А именно, чтобы все новички, приходящие в ЧОП, участвовали в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. По сути это были нелегальные подпольные бои без правил.
- Условием для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка являлось последовательное участие в трёх спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определённых правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе, по голове и другим частям тела с жизненно важными органами, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
25 августа в спортивном зале, расположенном в торговом центре, состоялись спарринги 21-летнего недавно принятого на работу сотрудника. Ему противостояли трое более тренированных соперников.
В ходе поединков неопытному молодому человеку были причинены многочисленные повреждения головы, от которых он впоследствии скончался.
Тогда следователи возбудили уголовное дело. Узнав об этом, руководитель путём шантажа и угроз принуждал подчинённых работников давать ложные показания – якобы, что погибший парень ни в каких спаррингах не участвовал, а сознание потерял после обычных физических упражнений.
- Однако следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых произведено задержание мужчины, ему предъявлено обвинение, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Бурятии проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в следственном управлении.
Задержанный мужчина обвиняется по статьям «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» и «Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединённое с угрозами и шантажом».