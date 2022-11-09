В Улан-Удэ молодой сотрудник ЧОПа погиб на подпольных боях







Задержанный мужчина обвиняется по статьям «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» и «Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединённое с угрозами и шантажом».



В Улан-Удэ задержан 55-летний руководитель структурного подразделения частного охранного предприятия. Он устраивал среди сотрудников подпольные бои. Во время одного из них после трёх спаррингов с более тренированными соперниками погиб 21-летний молодой человек, недавно принятый на работу.Задержанный мужчина в ЧОПе занимался организацией работы групп быстрого реагирования. По данным следствия, он самовольно установил очень жёсткое требование. А именно, чтобы все новички, приходящие в ЧОП, участвовали в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. По сути это были нелегальные подпольные бои без правил.- Условием для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка являлось последовательное участие в трёх спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определённых правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе, по голове и другим частям тела с жизненно важными органами, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.25 августа в спортивном зале, расположенном в торговом центре, состоялись спарринги 21-летнего недавно принятого на работу сотрудника. Ему противостояли трое более тренированных соперников.В ходе поединков неопытному молодому человеку были причинены многочисленные повреждения головы, от которых он впоследствии скончался.Тогда следователи возбудили уголовное дело. Узнав об этом, руководитель путём шантажа и угроз принуждал подчинённых работников давать ложные показания – якобы, что погибший парень ни в каких спаррингах не участвовал, а сознание потерял после обычных физических упражнений.- Однако следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых произведено задержание мужчины, ему предъявлено обвинение, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Бурятии проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в следственном управлении.