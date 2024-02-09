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В Улан-Удэ автомобиль сбил девочку, выбежавшую на дорогу

В Улан-Удэ автомобиль сбил девочку, выбежавшую на дорогу
Происшествия,  Фото:УГИБДД
Девочка выбежала из гимназии №33

В Улан-Удэ девятилетняя девочка попала под колёса автомобиля. ДТП произошло на улице Партизанская, днём в пятницу, 9 февраля.

Девочка выходила из гимназии №33 и решила перейти дорогу не по «зебре». Судя по кадрам с камеры наблюдения, на проезжую часть она выбежала прямо перед ехавшим автомобилем.

- 45-летний водитель иномарки вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девятилетнюю девочку. Она доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 19 января 15-летнего подростка сбили напротив парка «Юбилейный».
ДТП

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