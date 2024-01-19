На месте работают сотрудники ГИБДД
В пятницу, 19 января, в Улан-Удэ произошёл наезд на 16-летнего подростка. Его сбили напротив парка «Юбилейный».
Сообщение о происшествии в дежурную часть ГИБДД поступило в 15:10.
- По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 16-летнего подростка, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в новогодние праздники в Улан-Удэ автомобилист сбил женщину с ребёнком и скрылся с места. Позже сбежавшего водителя нашли росгвардейцы; к тому времени он уже снял госномера с машины.
В Улан-Удэ напротив парка сбили подростка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На месте работают сотрудники ГИБДД
Пьяный водитель сбил парня и детскую коляску, которую он катил
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя
Он проведёт в колонии девять лет
Мужчина собрал «травку» для себя
Молодой человек украл средства с аккаунта букмекерской конторы
Молодой человек обокрал кафе
Его приговорили к 240 часам обязательных работ
Убийство произошло в кафе прошлым летом
Кто именно был за рулём опрокинувшегося автомобиля, устанавливается
Приставам пришлось применять меры принудительного взыскания
На улице было 35 градусов мороза
Женщине на три месяца ограничили свободу
Происшествия, 18.01.2024
Электричества не будет в течение 6 часов
Происшествия, 18.01.2024
Фигурантам отменили условные сроки