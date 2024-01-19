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В Улан-Удэ напротив парка сбили подростка

В Улан-Удэ напротив парка сбили подростка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На месте работают сотрудники ГИБДД

В пятницу, 19 января, в Улан-Удэ произошёл наезд на 16-летнего подростка. Его сбили напротив парка «Юбилейный».

Сообщение о происшествии в дежурную часть ГИБДД поступило в 15:10.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 16-летнего подростка, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в новогодние праздники в Улан-Удэ автомобилист сбил женщину с ребёнком и скрылся с места. Позже сбежавшего водителя нашли росгвардейцы; к тому времени он уже снял госномера с машины.
ДТП

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