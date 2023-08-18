ДТП произошло на федеральной трассе
Смертельное ДТП произошло сегодня днём, 18 августа, в Прибайкальском районе Бурятии. На федеральной трассе «Байкал» столкнулись грузовик и легковушка.
- На 409 км трассы столкнулись грузовой и легковой автомобили. Погибла 66-летняя женщина, - сообщает «Прибайкалье-инфо».
Также травмы получил 64-летний мужчина. Его госпитализировали в Улан-Удэ, в больницу скорой медицинской помощи.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщили в Управлении федеральных дорог «Южный Байкал», из-за ДТП было введено реверсивное движение.
До этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 16 августа: в Джидинском районе погибла 24-летняя пассажирка автомобиля, который врезался в забор.
15 августа в Улан-Удэ погибла 36-летняя женщина, врезавшаяся в электроопору на автомобиле «Тойота Виш».
13 августа в селе Усть-Брянь Заиграевского района пьяный водитель «Тойоты Калдина», ехавший на высокой скорости, сбил молодого человека и коляску с младенцем. Двухмесячная девочка скончалась в карете скорой помощи.
9 августа в Заиграевском районе погиб водитель упавшего в реку автомобиля «Ниссан Либерти».
2 августа в Кяхтинском районе погиб водитель «Тойоты Эстима», упавшей в овраг.
В Бурятии в столкновении грузовика и легковушки погибла женщина
Происшествия, Фото:
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