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В Бурятии погиб водитель упавшего в реку автомобиля

В Бурятии погиб водитель упавшего в реку автомобиля
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

Накануне, 9 августа, в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Ниссан Либерти» упал в реку, водитель погиб.

- 44-летний водитель автомобиля «Ниссан Либерти», следуя по берегу реки Курба, в 500 метрах от села Унэгэтэй совершил съезд в реку с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 2 августа в Кяхтинском районе: погиб водитель «Тойоты Эстима», упавшей в овраг.

31 июля в Хоринском районе микроавтобус насмерть переехал мужчину, лежащего на дороге.

29 июля в Кабанском районе водитель автомобиля Mitsubishi Diamante сбил насмерть 40-летнюю женщину, неожиданно вышедшую на дорогу.

26 июля в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ скончалась женщина, впавшая в кому после наезда мопеда.

Также 26 июля в Иволгинском районе произошла автоавария, унёсшая жизнь ребёнка. Пьяный водитель «Тойоты Камри», возвращавшийся с отдыха на озере, протаранил автомобиль, в котором ехали мать с 12-летней дочерью. Девочка погибла на месте. На виновника трагедии возбудили уголовное дело.

смерть ДТП

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