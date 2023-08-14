В Бурятии пьяный водитель насмерть задавил младенца в коляске

Двухмесячная девочка погибла в ДТП в Заиграевском районе Бурятии. Малышку, которая лежала в коляске, и вёзшего её молодого человека, сбил пьяный водитель.Трагедия произошла в селе Усть-Брянь на улице 40 лет Победы вечером 13 августа. Младенца в коляске и катившего её 19-летнего парня сбил пьяный 44-летний водитель «Тойоты Калдина».- По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле «Тойота Калдина». По обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребёнком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи; 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.Состояние опьянения водителя зафиксировано с помощью алкотестера, также у него изъяты образцы крови для проведения химических исследований.Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования контролирует прокуратура Бурятии.Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.