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В Бурятии пьяный водитель насмерть задавил младенца в коляске

В Бурятии пьяный водитель насмерть задавил младенца в коляске
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии, УГИБДД
Молодой человек, кативший коляску, госпитализирован

Двухмесячная девочка погибла в ДТП в Заиграевском районе Бурятии. Малышку, которая лежала в коляске, и вёзшего её молодого человека, сбил пьяный водитель.



Трагедия произошла в селе Усть-Брянь на улице 40 лет Победы вечером 13 августа. Младенца в коляске и катившего её 19-летнего парня сбил пьяный 44-летний водитель «Тойоты Калдина».

- По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле «Тойота Калдина». По обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребёнком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи; 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Состояние опьянения водителя зафиксировано с помощью алкотестера, также у него изъяты образцы крови для проведения химических исследований.



Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования контролирует прокуратура Бурятии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 
ДТП смерть алкогольное опьянение

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