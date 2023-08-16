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В Улан-Удэ женщина-водитель погибла, врезавшись в столб

В Улан-Удэ женщина-водитель погибла, врезавшись в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Она скончалась в больнице

15 августа в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. Погибла 36-летняя женщина, врезавшаяся в электроопору на автомобиле «Тойота Виш».

- В 18.15 часов 36-летняя женщина, управляя «Тойотой Виш» следуя по автодороге Улан-Удэ-Заиграево – Кижинга – Хоринск», вблизи микрорайона Сосновый Бор, не справилась с управлением и совершила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель с травмами была госпитализирована в больницу, где позже скончалась, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 13 августа в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Пьяный водитель «Тойоты Калдина», ехавший на высокой скорости, сбил молодого человека и коляску с ребёнком. Двухмесячная девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой помощи.

9 августа в Заиграевском районе погиб водитель упавшего в реку автомобиля «Ниссан Либерти».

2 августа в Кяхтинском районе погиб водитель «Тойоты Эстима», упавшей в овраг.

ДТП смерть

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