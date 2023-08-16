Она скончалась в больнице
15 августа в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. Погибла 36-летняя женщина, врезавшаяся в электроопору на автомобиле «Тойота Виш».
- В 18.15 часов 36-летняя женщина, управляя «Тойотой Виш» следуя по автодороге Улан-Удэ-Заиграево – Кижинга – Хоринск», вблизи микрорайона Сосновый Бор, не справилась с управлением и совершила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель с травмами была госпитализирована в больницу, где позже скончалась, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 13 августа в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Пьяный водитель «Тойоты Калдина», ехавший на высокой скорости, сбил молодого человека и коляску с ребёнком. Двухмесячная девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой помощи.
9 августа в Заиграевском районе погиб водитель упавшего в реку автомобиля «Ниссан Либерти».
2 августа в Кяхтинском районе погиб водитель «Тойоты Эстима», упавшей в овраг.
В Улан-Удэ женщина-водитель погибла, врезавшись в столб
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вор залез в окно гостиницы
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
Она скончалась в больнице
Наезд произошёл во дворе дома
В Оке обесточило сразу несколько сёл
Он погиб на реке Уда
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира
Здесь под поезд попала девочка
Они ловили рыболовными сетями
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах
Мужчину приговорили к обязательным работам
С обоими грибниками всё в порядке
Деньги он стащил из дамской сумочки