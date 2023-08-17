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В Бурятии в ДТП погибла 24-летняя девушка

В Бурятии в ДТП погибла 24-летняя девушка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Она скончалась на месте аварии

Накануне, 16 августа, в Джидинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. В селе Большой Нарын погибла 24-летняя пассажирка автомобиля, который врезался в забор.

- В 00:42 29-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом», следуя по улице Центральная в селе Большой Нарын, по предварительным данным, не справился с управлением. Он совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на забор. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован, 24-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано днём ранее, 15 августа: в Улан-Удэ погибла 36-летняя женщина, врезавшаяся в электроопору на автомобиле «Тойота Виш».

13 августа в селе Усть-Брянь Заиграевского района пьяный водитель «Тойоты Калдина», ехавший на высокой скорости, сбил молодого человека и коляску с младенцем. Двухмесячная девочка скончалась в карете скорой помощи.

9 августа в Заиграевском районе погиб водитель упавшего в реку автомобиля «Ниссан Либерти».

2 августа в Кяхтинском районе погиб водитель «Тойоты Эстима», упавшей в овраг.

ДТП смерть

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