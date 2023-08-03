В Бурятии водитель «Тойоты» погиб, упав в овраг

2 августа в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 46-летний водитель автомобиля, упавшего в овраг.
- Около 3 часов дня водитель автомобиля «Тойота Эстима», следуя по склону холма вблизи посёлка Наушки, не справился с управлением и совершил съезд с последующим опрокидыванием в овраг. В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Два пассажира отделались ушибами, после осмотра они были отпущены домой.
Отметим, водитель и вовсе не имел права садиться за руль, так как ранее был лишён прав.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 31 июля в Хоринском районе – там микроавтобус насмерть переехал мужчину, лежащего на дороге.
29 июля в Кабанском районе водитель автомобиля Mitsubishi Diamante сбил насмерть 40-летнюю женщину, неожиданно вышедшую на дорогу.
26 июля в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ скончалась женщина, впавшая в кому после наезда мопеда.
Также 26 июля в Иволгинском районе произошла автоавария, унёсшая жизнь ребёнка. Пьяный водитель «Тойоты Камри», возвращавшийся с отдыха на озере, протаранил автомобиль, в котором ехали мать с 12-летней дочерью. Девочка погибла на месте. На виновника трагедии возбудили уголовное дело.