В Бурятии водитель «Тойоты» погиб, упав в овраг









2 августа в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 46-летний водитель автомобиля, упавшего в овраг.- Около 3 часов дня водитель автомобиля «Тойота Эстима», следуя по склону холма вблизи посёлка Наушки, не справился с управлением и совершил съезд с последующим опрокидыванием в овраг. В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Два пассажира отделались ушибами, после осмотра они были отпущены домой.Отметим, водитель и вовсе не имел права садиться за руль, так как ранее был лишён прав.