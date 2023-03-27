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В Байкальске поезд насмерть сбил женщину

В Байкальске поезд насмерть сбил женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она переходила пути в неположенном месте

24 марта около 12 часов дня на станции Байкальск грузовой поезд насмерть сбил женщину. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

- На место выехала следственно-оперативная группа Слюдянского линейного пункта полиции линейного отдела МВД России на станции Иркутск-пассажирский, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иркутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 марта на станции Заудинский в Бурятии на рабочем месте погиб составитель поездов: он попал под цистерну грузового состава.

поезд смерть

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