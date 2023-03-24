Мужчину насмерть задавил поезд
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели составителя поездов на станции Заудинский в Бурятии. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 18 марта.
- Составитель поездов железнодорожной станции Заудинский, находясь на рабочем месте, при выполнении работ по составлению поездов на пути № 4, попал под цистерну грузового состава, двигавшегося по пути № 6. Он скончался на месте происшествия, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Следователи проводят следственные и процессуальные действия, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту гибели железнодорожника
Происшествия, Фото:
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