В Улан-Удэ подростки раздели и жестоко избили девочку

Обозлённые подростки разорвали одежду девочки и разбили телефон
Жестокое избиение 15-летней девочки произошло в Улан-Удэ в микрорайоне Кирзавод.
Видео, которое снял очевидец, появилось в Telegram-канале «Новости Улан-Удэ и Бурятии». На кадрах запечатлена избитая девочка, рядом с которой стоят агрессивно настроенные сверстники. У пострадавшей всё лицо в крови, сильно распухло, множество синяков. Кроме того, девочка стояла без верхней одежды.
Впоследствии в отдел полиции поступило заявление от бабушки потерпевшей. Женщина сообщила, что её 15-летнюю внучку не только избили: домой она вернулась без куртки, сотового телефона и ключей.
Выяснилось, что девочку избили малознакомая 17-летняя студентка колледжа и её подруга – 15-летняя школьница.
- По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки общественного транспорта девушки из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей. Кроме того, они сняли с неё и порвали верхнюю одежду и кофту, забрали и разбили сотовый телефон. После чего проводили полураздетую пострадавшую до остановки общественного транспорта, где встретившиеся ей мужчины оказали помощь и вызвали такси, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Обе обидчицы воспитываются в полных благополучных семьях. При этом 15-летняя девушка состоит на учёте в ПДН за совершение общественно-опасного деяния. Также имеется информация о том, что несколькими днями ранее 17-летняя девушка уже наносила побои пострадавшей.
После осмотра медиками потерпевшая была отпущена домой.
Полицейские с места происшествия изъяли верхнюю одежду и кофта со следами крови.
В отношении родителей нанёсших побои девушек составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Собранные полицейскими материалы направлены в Следственный отдел СУ СК по Железнодорожному району Улан-Удэ для принятия правового решения.
В Улан-Удэ подростки раздели и жестоко избили девочку
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