 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Улан-Удэ подростки раздели и жестоко избили девочку

В Улан-Удэ подростки раздели и жестоко избили девочку
Происшествия, 
Обозлённые подростки разорвали одежду девочки и разбили телефон

Жестокое избиение 15-летней девочки произошло в Улан-Удэ в микрорайоне Кирзавод.

Видео, которое снял очевидец, появилось в Telegram-канале «Новости Улан-Удэ и Бурятии». На кадрах запечатлена избитая девочка, рядом с которой стоят агрессивно настроенные сверстники. У пострадавшей всё лицо в крови, сильно распухло, множество синяков. Кроме того, девочка стояла без верхней одежды.

Впоследствии в отдел полиции поступило заявление от бабушки потерпевшей. Женщина сообщила, что её 15-летнюю внучку не только избили: домой она вернулась без куртки, сотового телефона и ключей.

Выяснилось, что девочку избили малознакомая 17-летняя студентка колледжа и её подруга – 15-летняя школьница.

- По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки общественного транспорта девушки из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей. Кроме того, они сняли с неё и порвали верхнюю одежду и кофту, забрали и разбили сотовый телефон. После чего проводили полураздетую пострадавшую до остановки общественного транспорта, где встретившиеся ей мужчины оказали помощь и вызвали такси, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Обе обидчицы воспитываются в полных благополучных семьях. При этом 15-летняя девушка состоит на учёте в ПДН за совершение общественно-опасного деяния. Также имеется информация о том, что несколькими днями ранее 17-летняя девушка уже наносила побои пострадавшей.

После осмотра медиками потерпевшая была отпущена домой.

Полицейские с места происшествия изъяли верхнюю одежду и кофта со следами крови.

В отношении родителей нанёсших побои девушек составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Собранные полицейскими материалы направлены в Следственный отдел СУ СК по Железнодорожному району Улан-Удэ для принятия правового решения.
побои

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
Происшествия, 20.04.2022
Жители Бурятии могли свободно купить справки от любых врачей
Улан-удэнскую школу «заминировали» в третий раз за неделю
Улан-удэнскую школу «заминировали» в третий раз за неделю
Происшествия, 20.04.2022
Детей вновь отправили с уроков по домам  
В посёлке в Бурятии возникла угроза подтопления
В посёлке в Бурятии возникла угроза подтопления
Происшествия, 20.04.2022
От большой воды вновь может пострадать посёлок Наушки
В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн
В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн
Происшествия, 20.04.2022
Гендиректор Селенгинского целлюлозно-картонного комбината выступила с обращением после трагедии на предприятии
В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы
В Бурятии эвакуировали сторожа паромной переправы
Происшествия, 20.04.2022
Сторожевой дом оказался подтопленным
В Улан-Удэ река подтопила автомобильную дорогу
В Улан-Удэ река подтопила автомобильную дорогу
Происшествия, 20.04.2022
Движение временно приостановлено
В Улан-Удэ на набережной вырубили вербы
В Улан-Удэ на набережной вырубили вербы
Происшествия, 20.04.2022
Вырубка деревьев возмутила горожан
45-летнюю улан-удэнку обокрал интернет-кавалер
45-летнюю улан-удэнку обокрал интернет-кавалер
Происшествия, 19.04.2022
Поход в гости к мужчине, с которым улан-удэнка познакомилась в Сети, окончился печально
В Улан-Удэ на детской площадке нашли труп
В Улан-Удэ на детской площадке нашли труп
Происшествия, 19.04.2022
Страшную находку утром обнаружили прохожие, отправившиеся на работу
В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
В Бурятии крупный пожар уничтожил дома, автомобили и мотоцикл
Происшествия, 19.04.2022
Для тушения пожара был направлен вертолёт МЧС

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^