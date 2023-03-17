На Байкале под лёд провалился ещё один автомобиль

На озере Байкал в проливе Малое Море в Ольхонском районе произошёл очередной провал автомобиля под лёд. По предварительной информации, едва не утонула Toyota Camry Gracia, в которой находилось три человека. К счастью, им всем удалось выбраться из тонущей машины.
Приехавшие байкальские спасатели установили, что водитель Toyota Camry Gracia решил проехать по льду между Курмой и Сармой в проливе Малое Море. Ориентиром ему послужила дорога, накатанная суднами на воздушной подушке.
Спасателей водитель дожидался на берегу в машине очевидцев, которые оказали ему помощь - дали сухую одежду. От помощи сотрудников МЧС мужчина отказался.
- Собственнику, затонувшего транспортного средства, предстоят расходы по его подъёму со дна Байкала и оплате штрафа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
С начала марта произошла череда провалов автомобилей под лёд на озере Байкал.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 марта трое иркутян двигались на автомобиле Subaru Legacy по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в Иркутск. В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колёсами провалился под лёд. Мужчин эвакуировали и обогрели в вездеходе.
10 марта два спасателя на вездеходе «Трэкол» выехали на помощь трём мужчинам, машина которых провалилась передними колёсами в трещину. Автомобиль «Рено Космос» находился на расстоянии 2-3 км от берега и около 10 км от посёлка Большое Голоустное.
Также на Малом Море в бухте Зуун-Хагун частично провалился внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». Водитель нарушил запрет и выехал на лёд вне ледовой переправы.
3 марта в районе Сахюрты под лёд полностью ушла легковушка «Хёндай Крета».