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На Байкале под лёд провалился ещё один автомобиль

На Байкале под лёд провалился ещё один автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В нём ехали трое людей

На озере Байкал в проливе Малое Море в Ольхонском районе произошёл очередной провал автомобиля под лёд. По предварительной информации, едва не утонула Toyota Camry Gracia, в которой находилось три человека. К счастью, им всем удалось выбраться из тонущей машины.


Приехавшие байкальские спасатели установили, что водитель Toyota Camry Gracia решил проехать по льду между Курмой и Сармой в проливе Малое Море. Ориентиром ему послужила дорога, накатанная суднами на воздушной подушке.

Спасателей водитель дожидался на берегу в машине очевидцев, которые оказали ему помощь - дали сухую одежду. От помощи сотрудников МЧС мужчина отказался.

- Собственнику, затонувшего транспортного средства, предстоят расходы по его подъёму со дна Байкала и оплате штрафа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



С начала марта произошла череда провалов автомобилей под лёд на озере Байкал.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 марта трое иркутян двигались на автомобиле Subaru Legacy по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в Иркутск. В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колёсами провалился под лёд. Мужчин эвакуировали и обогрели в вездеходе.

10 марта два спасателя на вездеходе «Трэкол» выехали на помощь трём мужчинам, машина которых провалилась передними колёсами в трещину. Автомобиль «Рено Космос» находился на расстоянии 2-3 км от берега и около 10 км от посёлка Большое Голоустное.

Также на Малом Море в бухте Зуун-Хагун частично провалился внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». Водитель нарушил запрет и выехал на лёд вне ледовой переправы.

3 марта в районе Сахюрты под лёд полностью ушла легковушка «Хёндай Крета».


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