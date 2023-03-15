15 марта

14 марта

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На Байкале автомобиль с тремя людьми провалился под лёд

На Байкале автомобиль с тремя людьми провалился под лёд
Происшествия,  Фото:БПСО
Мужчины ждали помощи на крыше иномарки

На озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области под лёд провалился автомобиль с тремя людьми. Инцидент произошёл накануне, 14 марта.

Трое иркутян двигались на автомобиле «Субару Легаси» по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в Иркутск. В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колёсами провалился под лёд.


- Спасателям Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда информация поступила в 15:50 от самих пострадавших. Они сообщили, что водитель и пассажиры выбрались из машины на крышу, промокли, замерзают, - сообщили в Байкальскому поисково-спасательном отряде.

Мужчин эвакуировали с затонувшей машины, обогрели в вездеходе и в удовлетворительном состоянии доставили на базу поисково-спасательного подразделения. Глубина в месте провала 1 метр, толщина льда 5-10 сантиметров.



- Выезд на лёд смертельно опасен, берегите себя и близких, - предупреждают спасатели.

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные произошло несколько частичных провалов под лёд автомобилей. К счастью, никто не пострадал.  


Иркутская область Байкал провалы под лед

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