На Байкале автомобиль с тремя людьми провалился под лёд





















Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные произошло

- Выезд на лёд смертельно опасен, берегите себя и близких, - предупреждают спасатели.Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные произошло несколько частичных провалов под лёд автомобилей . К счастью, никто не пострадал.









На озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области под лёд провалился автомобиль с тремя людьми. Инцидент произошёл накануне, 14 марта.Трое иркутян двигались на автомобиле «Субару Легаси» по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в Иркутск. В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колёсами провалился под лёд.- Спасателям Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда информация поступила в 15:50 от самих пострадавших. Они сообщили, что водитель и пассажиры выбрались из машины на крышу, промокли, замерзают, - сообщили в Байкальскому поисково-спасательном отряде.Мужчин эвакуировали с затонувшей машины, обогрели в вездеходе и в удовлетворительном состоянии доставили на базу поисково-спасательного подразделения. Глубина в месте провала 1 метр, толщина льда 5-10 сантиметров.