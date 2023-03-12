На Байкале «Лэнд Крузер» провалился под лёд

Водитель выехал на лёд в неположенном месте
На Байкале очередной автомобиль провалился под лёд. На этот раз инцидент произошёл на Малом Море в Ольхонском районе. В бухте Зуун-Хагун частично провалился внедорожник «Тойота Лэнд Крузер».
Водитель нарушил запрет и выехал на лёд вне ледовой переправы.
- Нанесён урон Байкалу. Если принять во внимание десятки провалов, зарегистрированных в зимний период 2023 года, а также тысячи любителей ездить по льду, вряд ли мы уже сейчас можем говорить об исключительной чистоте озёрной воды. К сожалению, - констатировали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 марта в районе Сахюрты под лёд полностью ушла легковушка «Хёндай Крета»
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Водитель выехал на лёд в неположенном месте
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