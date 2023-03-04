На Байкале под лёд ушёл автомобиль

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

К счастью, водителю и трём пассажирам удалось спастись



Накануне в районе Сахюрты в Иркутской области под воду ушёл автомобиль, который по счастливой случайности удалось покинуть водителю и трём пассажирам. В их числе был ребёнок 2018 года рождения.



На месте работали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Установлено, что компания взяла в аренду автомобиль «Хендай Крета», днём выехала на лёд, который в 10 метрах от мыса Уляхта разрушился под весом автомобиля.



- Водителю, допустившему выезд на лёд вне ледовой переправы, предстоит ответить по закону за грубейшее нарушение, поставившее под угрозу жизнь людей. Он также будет обязан понести расходы, связанные с подъёмом транспорта со дна озера Байкал и заплатить штраф за нарушение природоохранного законодательства, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

