Водитель скончался в больнице
Сегодня ночью, 15 ноября, в Бурятии произошло смертельное ДТП. В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района погиб 34-летний мужчина, севший пьяным за руль автомобиля. При этом мужчина не имел водительских прав.
- Водитель автомобиля «Ниссан Санни», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Козлова в посёлке Нижнеангарск, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого два смертельных ДТП были зарегистрированы в воскресенье, 13 ноября. Погибли пассажир опрокинувшегося автомобиля и женщина, которую сбили на трассе.
6 ноября в Кяхтинском районе на неосвещённом участке дороги вечером был насмерть сбит 50-летний пешеход. 5 ноября в Прибайкальском районе в столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто.
В Бурятии погиб мужчина, севший пьяным за руль
Происшествия, Фото:
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