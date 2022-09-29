В Улан-Удэ поймали водителя, сбежавшего после наезда на девочку







За оставление места ДТП он привлечён к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ. Суд лишил его водительских прав на 1,5 года.



Госавтоинспекция поблагодарила очевидцев наезда, которые проявили свою активную гражданскую позицию и помогли установить личность нарушителя.



Вечером 3 сентября на улице Кабанская в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Карина» на регулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.После происшествия водитель скрылся с места аварии, бросив пострадавшую. Школьницу же с травмами доставили в больницу.Очевидцы незамедлительно сообщили о наезде в дежурную часть ГИБДД. Неравнодушные люди поехали следом за сбежавшим водителем, чтобы записать его госномер. На улице Мира в микрорайоне Стеклозавод водитель иномарки выбежал из салона, бросил машину и пустился наутёк.- Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев и установили личность водителя - владельца транспортного средства. Однако молодой человек целенаправленно скрывался от сотрудников ГИБДД, не появлялся по месту постоянного проживания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Но недавно нарушителя всё же удалось задержать и доставить в Госавтоинспекцию для дачи объяснений. 27-летний горожанин признался, что скрылся с места ДТП, так как был пьян и испугался содеянного.- Испугался. Страх меня обуял, - сказал задержанный.