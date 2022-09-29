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Момент наезда на девушку в центре Улан-Удэ попал на видео

Момент наезда на девушку в центре Улан-Удэ попал на видео
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на памятнике «Юность Бурятии»

Накануне, 28 сентября, в центре Улан-Удэ автомобиль «Рено Логан» сбил 27-летнюю девушку. Произошло это на улице Борсоева, возле памятника «Юность Бурятии», когда девушка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора по «зебре».

Момент аварии запечатлела камера наблюдения. На записи видно, что дорогу переходили несколько человек. «Рено Логан» занесло на мокрой дороге, так что он снёс ограждение пешеходного «островка» и сбил девушку, которая уже перешла проезжую часть.

 
- В 6 часов вечера 59-летний водитель автомобиля «Рено Логан», следуя по улице Борсоева на пересечении с улицей Смолина, в районе дома № 54 совершил наезд на металлическое ограждение с последующим наездом на пешехода 1995 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП девушка с травмами была госпитализирована в БСМП.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода в Бурятии был зафиксирован 26 сентября. В Мухоршибирском районе на федеральной трассе «Байкал» водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода.

ДТП

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