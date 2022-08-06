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В Улан-Удэ сбили внезапно выбежавшую на дорогу девочку

В Улан-Удэ сбили внезапно выбежавшую на дорогу девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ребёнка госпитализировали с закрытым переломом голени

Вчера, 5 августа, в ДТП пострадал семилетний ребёнок. Автоавария случилась около 18:20 во дворе дома №1 по улице Боевая в Улан-Удэ.

По предварительный данным, 50-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на ребёнка, который внезапно выбежал перед машиной с игровой площадки. В результате ДТП девочка с закрытым переломом голени госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За последние два дня это уже третье ДТП с участием юных пешеходов.

Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей к внимательности за рулём транспортных средств, особенно при проезде дворовых территорий. Снижайте скорость движения и будьте бдительны: в силу возраста и физических особенностей детей трудно увидеть за припаркованным транспортом.
ДТП

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