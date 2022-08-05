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В Улан-Удэ за день сбили двух детей

В Улан-Удэ за день сбили двух детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали дети 7 и 11 лет

Накануне, 4 августа, в Улан-Удэ произошло два наезда на детей. Оба ДТП произошли вне зоны пешеходных переходов, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 13 часов дня на улице Комарова 41-летняя водитель автомобиля Honda Fit сбила 11-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу.


При аналогичных обстоятельствах пострадал семилетний мальчик на станции Дивизионная. Вне зоны «зебры» на улице Гарнизонная он попал под колёса автомобиля Mitsubishi Pajero, которым управлял 73-летний водитель.

Школьник с травмами также был доставлен в больницу.

Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 111 наездов на пешеходов. 12 человек погибли, 106 получили травмы (в том числе 23 ребёнка).

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В посёлке Селенгинск Кабанского района 66-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» вылетел на спортивную площадку, где насмерть задавил 64-летнего мужчину. После внедорожник врезался в стену здания.

Днём в Улан-Удэ возле ЛВРЗ под колёса автомобиля Jeep Compass попал 70-летний пенсионер. Он переходил дорогу в неположенном месте, не став спускаться в подземный переход. Пожилой мужчина скончался на месте.


ДТП

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