Легковушка столкнулась с грузовиком
Накануне, 25 мая, в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Всё случилось около 14.30 часов в Тарбагатайском районе, где легковушка врезалась в грузовик.
- 31-летняя водитель автомобиля «Тойота Виста» при выезде из села Вознесеновка на федеральную автодороге Р-258 «Байкал» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Ивеко» под управлением водителя 1968 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель и три пассажира легкового автомобиля были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», также ещё одно ДТП накануне произошло в Улан-Удэ. В 113 квартале прямо на «зебре» автомобилист сбил девятилетнего мальчика, возвращавшегося из школы.
В ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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