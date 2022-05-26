 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

В ДТП в Бурятии пострадали четыре человека

В ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Легковушка столкнулась с грузовиком

Накануне, 25 мая, в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Всё случилось около 14.30 часов в Тарбагатайском районе, где легковушка врезалась в грузовик.

- 31-летняя водитель автомобиля «Тойота Виста» при выезде из села Вознесеновка на федеральную автодороге Р-258 «Байкал» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Ивеко» под управлением водителя 1968 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель и три пассажира легкового автомобиля были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», также ещё одно ДТП накануне произошло в Улан-Удэ. В 113 квартале прямо на «зебре» автомобилист сбил девятилетнего мальчика, возвращавшегося из школы.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки
В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки
Происшествия, 26.05.2022
Сообщество, которое организовали улан-удэнцы, имело чёткую иерархию и структуру
В ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
В ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, 26.05.2022
Легковушка столкнулась с грузовиком
В Бурятии 11-месячная девочка обварилась кипятком
В Бурятии 11-месячная девочка обварилась кипятком
Происшествия, 26.05.2022
Малышку санавиацией доставили из района в Улан-Удэ  
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девятилетнего мальчика
В Улан-Удэ на «зебре» сбили девятилетнего мальчика
Происшествия, 25.05.2022
Автомобиль сбил ребёнка, возвращавшегося из школы
В Бурятии на крупном пожаре в СНТ «Лето» сгорели 10 строений
В Бурятии на крупном пожаре в СНТ «Лето» сгорели 10 строений
Происшествия, 25.05.2022
Во время тушения пожара из СНТ эвакуировали пять человек
В Бурятии из-за пожара готовятся к эвакуации людей
В Бурятии из-за пожара готовятся к эвакуации людей
Происшествия, 25.05.2022
Огонь перешёл на четыре дачных дома и на ферму
В Иркутской области пьяная мать пытала сына утюгом
В Иркутской области пьяная мать пытала сына утюгом
Происшествия, 25.05.2022
Мать находится в изоляторе временного содержания
В Бурятии рабочего насмерть завалило брёвнами
В Бурятии рабочего насмерть завалило брёвнами
Происшествия, 25.05.2022
В гибели рабочего обвиняется механизатор, нарушивший правила безопасности
Житель Бурятии запер дом и пытался заживо сжечь женщину с детьми
Житель Бурятии запер дом и пытался заживо сжечь женщину с детьми
Происшествия, 25.05.2022
Мужчина хладнокровно стоял и смотрел, как его бывшая сожительница и дети не могут выбраться из запертого горящего дома
В Бурятии начальница бухгалтерии растрачивала деньги детсада
В Бурятии начальница бухгалтерии растрачивала деньги детсада
Происшествия, 25.05.2022
На хищениях попалась экс-начальница централизованной бухгалтерии районного управления образования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^