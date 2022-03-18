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В Бурятии напавший на госинспектора Сергея Красикова получил реальный срок

В Бурятии напавший на госинспектора Сергея Красикова получил реальный срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел 2021 года

Мухоршибирский районный суд вынес приговор по громкому делу о нападении браконьеров на госинспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова. Осуждённый получил реальный срок и отправится в колонию общего режима.

Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло в октябре 2020 года в Алтачейском заказнике. Пятеро браконьеров незаконно убили двух косуль. Их автомобиль, в котором были туши животных, пытались остановить трое инспекторов заповедника. Однако водитель включил фары, ослепив инспекторов, и намеренно сбил госинспектора Сергея Красикова. Сергей получил перелом руки и сотрясение мозга.

Браконьеры выскочили из машины и бросились врассыпную. Несмотря на травмы, Сергей пустился следом.

- После того, как догнал их на косогорье, тот, у кого было оружие, просто развернулся в мою сторону. Как в руках оружие держал, так и повернул на меня. Я предложил ему отдать карабин или положить на землю. Получил отказ. После я сделал предупредительный выстрел в сторону от них. Они замешкались, и я успел подбежать и ухватиться за ствол ружья и отобрать, - рассказал инспектор ранее в выпуске передачи Сергея Шаргунова «Двенадцать» (0+).

В итоге государственный инспектор задержал превосходящих по численности вооружённых браконьеров. В задержанном автомобиле обнаружили туши косуль, нарезное оружие и запрещённую при охоте луч-фару.

Однако в марте 2021 произошло то самое событие, после которого об этом деле узнала вся страна. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили на самого Сергея Красикова, который выполнял свои прямые обязанности и которого сами браконьеры сбили машиной. Всё потому что сами браконьеры обвинили инспектора в нападении и нанесении им телесных повреждений.

Для самого Сергея, его близких и коллег произошедшее стало шоком. Красиков уже больше десяти лет отдал защите природы в Байкальском заповеднике и намерен работать здесь и дальше.

- В августе 2021 года десять лет, как я работаю в охране особо охраняемых природных территорий, – рассказал защитник природы ранее порталу «Экология России». – У нас, на самом деле, заповедная «династия»: мой отец уже 33 года как является инспектором. Инспектором стал и мой родной брат Александр. Конечно, отец повлиял на этот выбор. Мы практически провели детство у него на работе, он постоянно брал нас с собой. Меня с детства тянуло в лес. Съездить с отцом в выходные погулять по территории или в будний день в рейд – было лучшим развлечением. Я ещё со школы точно знал: пойду по его стопам. Закончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «биолог-охотовед», так что к должности инспектора был готов и практически, и теоретически. В заповедник устроился сразу же, как получил диплом, это моё первое и единственное место работы.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. В поддержку инспектора запустили флешмоб Я/Мы Красиков.

В интернете была запущена петиция с требованием прекратить уголовное преследование Сергея Красикова. Её подписали более 123 тысяч человек. «Государственный инспектор боролся с варварским отношением к природе, с вооруженными нарушителями, а стал фигурантом уголовного дела. Мы надеемся на торжество правды и закона», – говорилось в петиции, созданной сотрудниками Байкальского государственного заповедника.

Пользователи соцсетей из самых разных регионов рассказывали о несправедливой бурятской истории. История Сергея, который внезапно стал фигурантом уголовного дела, потрясла многих. «За то, что задержал пятерых и его не прикопали там же, ему медаль должны давать. Какое может быть превышение? У него работа такая – останавливать всех», «Как у нас всё с ног на голову перевёрнуто», - возмущались пользователи.

Коллектив Байкальского заповедника бился за своего инспектора. Сотрудники обратились лично к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под свой контроль.

Обращение получил также глава минприроды России Александр Козлов.

Итогом широкой общественной кампании стала радостная новость о том, что уголовное дело на Красикова прекращено.

Пятеро обвиняемых же предстали перед судом за браконьерство. А один из них – тот, что сбил госинспектора, - за применение насилие в отношении представителя власти.

- Трое браконьеров «по горячим следам» признавали причастность к совершению преступления. Однако в суде свою вину, и то лишь в части, признал только один, - сообщили 18 марта в Мухоршибирском районном суде.

В итоге суд признал их виновными. За незаконную охоту пяти подсудимым назначены крупные штрафы в размере от 600 тысяч до 800 тысяч рублей. А напавший на Сергея получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
браконьерство насилие в отношении представителя власти

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