В Бурятии на задержавшего браконьеров инспектора возбудили дело

В Следкоме раскрыли подробности браконьерского скандала в Бурятии
В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении инспектора Байкальского заповедника, задержавшего пятерых браконьеров. Инспектор, которого браконьеры сбили автомобилем, обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл ночью 4 октября в Алтачейском заказнике. По данным следствия, компания мужчин на автомобиле «УАЗ-469» приехала в заказник из Улан-Удэ. Браконьеры ослепили двух косуль ярким светом, а после застрелили. На обратном пути мужчин задержали государственные инспекторы Байкальского природного заповедника. В заповеднике рассказывали, что браконьеры ослепили инспектора дальним светом фар и сбили его автомобилем, нанеся травмы. Строгого исполнения требований уголовно-процессуального законодательства и справедливости в отношении пострадавшего госинспектора ранее потребовали в минприроды России.
Во время предварительного следствия браконьеры подали встречные заявления на инспекторов.
- Из заявления одного из государственных инспекторов следовало, что водитель автомобиля «УАЗ-469» не отреагировал на требование об остановке и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. С другой стороны, охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу выстрелил из ружья в их сторону, после чего при задержании нанёс прикладом удар по телу одного из них и сломал рёбра. Затем, запугивая, выстрелил в сторону ещё одного мужчины, попав пулей ему в ботинок, - приводят в следственном управлении доводы браконьеров.
Сейчас доводы всех участников дела проверяются. В итоге возбуждено два уголовных дело: одно о применении насилия в отношении государственного инспектора природного заповедника, второе – о превышении этим инспектором должностных полномочий.
Недавно директор Байкальского заповедника Василий Сутула в беседе ТАСС заявил: «Задержанные браконьеры - это не крестьяне, которые добывали себе пропитание, предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли, и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками».
В следственном управлении сегодня прокомментировали это заявление следующим образом:
«В ряде публичных источников распространялись сведения о якобы особом статусе обвиняемых охотников, которые не соответствуют действительности. По данным следствия, водитель УАЗ работает слесарем в сфере организации коммунального хозяйства, ещё один браконьер – водитель в службе инкассации банка, остальные – безработные».
На данный момент пока завершено расследование уголовного дела по статье «Незаконная охота». Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами. После будет составлено обвинительное заключение, и дело об убийстве косуль уйдёт в суд.
В Бурятии на задержавшего браконьеров инспектора возбудили дело
Происшествия, Фото:
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