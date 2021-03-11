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Сотрудники Байкальского заповедника обратились к главе СК России

Сотрудники Байкальского заповедника обратились к главе СК России
Власть, 
Александра Бастрыкина взять скандальное дело по обвинению государственного инспектора под личный контроль

Коллектив Байкальского заповедника обратился с письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сотрудники просят разобраться с возбуждением уголовного дела на госинспектора Сергея Красикова, задержавшего браконьеров.

- Как организовывать работу по пресечению нарушений, как сохранять природное достояние, если браконьеры действуют всё жёстче и наглее, а инспекторы практически в одиночку стоят на переднем крае борьбы. Они выполняют свою работу – защищают заповедный мир и при этом не защищены сами. Нонсенс? Абсурд? Реальность! – отмечают в заповеднике.

В самом обращении рассказывается, что произошло в бурятском заказнике, а также по датам расписано – какие уголовные дела были возбуждены, когда и в какие ведомства были поданы заповедником ходатайства.

- В результате, через 4,5 месяца после рискованного задержания нарушителей и получения при этом травм один из лучших сотрудников заповедника обвиняется по уголовному делу, за которое минимально возможное наказание – три года лишения свободы. Основание для возбуждения дела – показания двоих нарушителей, достоверность которых вызывает обоснованные сомнения, - говорится в обращении коллектива Байкальского заповедника.

Участковый государственный инспектор Сергей Красиков – это лицо заповедной системы, дважды – в 2020 и 2021 годах он представлял инспекторский корпус отделов охраны федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия» в минприроды России. Неоднократно отмечался грамотами и благодарностями минприроды России, МВД по Бурятии, администрации Байкальского заповедника. В 2017 году он занял первое место на всероссийском конкурсе государственных инспекторов ООПТ федерального значения России в одной из номинаций.

- Престиж работы в государственной инспекции ООПТ сейчас невысокий. Тяжёлые физически и реально опасные условия работы инспектора оплачиваются незаслуженно низко. Условия проживания, как правило, также далеки от привычных всем бытовых удобств. Основная масса работающих инспекторов – это энтузиасты своего дела, горячо любящие свою профессию и готовые переносить все тягости этой непростой работы. По этим причинам инспекторский состав ООПТ – это люди возраста «далеко за 40». Молодёжь в наше непростое время неохотно идёт в наши ряды. И тем более обидно, когда молодые люди, искренне преданные своему делу, оказываются незаслуженно наказанными. Мы с тревогой ожидаем, чем закончится незаслуженное, на наш взгляд, обвинение нашего коллеги, - говорится в обращении.

Сотрудники заповедника попросили Бастрыкина взять дело по обвинению Сергея Красикова под личный контроль. Под обращением подписались 34 человека.

Напомним основные моменты этой скандальной истории. Инцидент произошёл ночью 4 октября в Алтачейском заказнике. По данным следствия, компания мужчин на автомобиле «УАЗ-469» приехала в заказник из Улан-Удэ. Браконьеры ослепили двух косуль ярким светом, а после застрелили. На обратном пути мужчин задержали государственные инспекторы Байкальского природного заповедника. В заповеднике рассказывали, что браконьеры ослепили инспектора Сергея Красикова дальним светом фар и сбили его автомобилем, нанеся травмы.

Строгого исполнения требований уголовно-процессуального законодательства и справедливости в отношении пострадавшего госинспектора ранее потребовали в минприроды России.

В ходе предварительного следствия браконьеры подали жалобу на госинспектора, задержавшего их. Они обвинили его в том, что он стрелял в них и бил прикладом ружья. В результате на Сергея Красикова, который сам пострадал от наезда автомобиля браконьеров, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Произошедшее шокировало сотрудников Байкальского заповедника и жителей Бурятии, которые встают на его сторону. Сам Сергей Красиков обвинения браконьеров отрицает и говорит, что «правда на его стороне».

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с данным делом. Аппарат полпредства ДФО возьмёт происшествие на контроль. Жители Бурятии активно встают на сторону инспектора.

Вступился за Сергея Красикова Гринпис.


заповедник следственный комитет
 
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