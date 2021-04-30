В Бурятии прекратили уголовное дело на инспектора заповедника

В отношении самих браконьеров возбуждено и расследуется уголовное дело по факту применения насилия к государственному инспектору заповедника.





Справка:



Сергей Красиков – лицо заповедной системы, дважды (в 2020 и 2021 годах) он представлял инспекторский корпус отделов охраны федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия» в минприроды России. Неоднократно отмечался грамотами и благодарностями минприроды России, МВД по Бурятии, администрации Байкальского заповедника. В 2017 году занял первое место на всероссийском конкурсе государственных инспекторов ООПТ федерального значения России в одной из номинаций.