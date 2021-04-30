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В Бурятии прекратили уголовное дело на инспектора заповедника

В Бурятии прекратили уголовное дело на инспектора заповедника
Происшествия,  Фото:сайт Байкальского заповедника
На инспектора Сергея Красикова после обвинений браконьеров возбуждали дело о превышении полномочий

Прекращено уголовное дело на инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, задержавшего браконьеров. Об этом сообщили представители заповедника в соцсетях.

- После проведённых следственных действий с пристрастием по делу С. С. Красикова принято решение о его прекращении! Дирекция Байкальского заповедника выражает огромную благодарность всем, кто помогал в распространении информации и восторжествовании справедливости! – говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте на Сергея Красикова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Произошедшее шокировало коллег Красикова, жителей Бурятии, защитников природы по всей стране.

Дело связано с эпизодом, который произошёл в октябре 2020 года в Алтачейском заказнике в Бурятии. В тот день поймали пятерых браконьеров, застреливших двух косуль. На животных охотились варварским методом лучения (ослепления ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). На обратном пути машину браконьеров, вёзших туши косуль, остановили госинспекторы.

Сергей Красиков во время задержания пострадал от наезда автомобиля браконьеров, получив перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы.

Но в начале марта в деле произошёл неожиданный поворот, шокировавший всех. Сам Сергей Красиков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Всё потому, что задержанные браконьеры подали на него жалобу, обвинив в нападении.

«Нарушители приложили массу сил, чтобы выкрутиться и, возможно, кому-то из них это удастся, а против инспектора Байкальского заповедника, который честно выполнял свою работу, возбуждено уголовное дело. То есть, что получается? Что нет силы в правде?» - с горечью говорили тогда сотрудники Байкальского заповедника.

Сам Сергей Красиков отрицал все обвинения браконьеров и заявлял в те дни, что «правда на его стороне».

- Я родился и живу на этой земле, уважаю и ценю людей, которые, как и я, любят природу. Суть моей работы состоит в охране территории государственного заказника «Алтачейский», в обеспечении соблюдения заповедного режима. Я всегда выполнял и выполняю свою работу честно, следуя закону, - говорил он.

На сайте change.org была запущена петиция под названием «Прекратить преследование госинспектора, выполнявшего свою работу!» На данный момент её подписали 123 тысячи человек.

Сотрудники заповедника обращались к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Вступился за инспектора полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В заповедник поступали многочисленные звонки и письма со словами поддержки Сергею.

Подробности, связанные с прекращением уголовного дела на Красикова, в Байкальском заповеднике обещали рассказать чуть позже.

В отношении самих браконьеров возбуждено и расследуется уголовное дело по факту применения насилия к государственному инспектору заповедника.

Справка:

Сергей Красиков – лицо заповедной системы, дважды (в 2020 и 2021 годах) он представлял инспекторский корпус отделов охраны федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия» в минприроды России. Неоднократно отмечался грамотами и благодарностями минприроды России, МВД по Бурятии, администрации Байкальского заповедника. В 2017 году занял первое место на всероссийском конкурсе государственных инспекторов ООПТ федерального значения России в одной из номинаций.


заповедник уголовное дело превышение должностных полномочий
 
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