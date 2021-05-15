Сергей Красиков: «Если бы не было резонанса, сейчас бы сидел»

14 мая на телеканале «Россия 24» вышел очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Сергея Шаргунова «Двенадцать». Он был посвящён госинспектору Сергею Красикову из Бурятии, которого защищали всем миром от несправедливого обвинения. Съёмочная группа приехала в старинное семейское село Новый Заган, где живёт народный герой.
Молодой госинспектор Сергей Красиков в октябре 2020 года в Алтачейском заказнике пострадал от браконьеров, которые сбили его автомобилем. Сергей получил перелом руки и сотрясение мозга. При задержании в машине браконьеров нашли две туши незаконно убитых косуль. В марте на самого госинспектора внезапно возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. За него вступились сотрудники заповедников по всей стране, СМИ, пользователи соцсетей и власти. В конце апреля пришла радостная новость о том, что уголовное дело на Красикова прекращено.
Журналист Сергей Шаргунов, приехавший в гости к инспектору, попал на праздник. В этот день отмечали 55-летие матери Сергея Красикова Галины.
- Это (снятие обвинения с сына – ред.) самый большой подарок к моему юбилею, - призналась Галина.
Она вспоминает, что после известия о возбуждении дела не могла спать и сильно переживала. «Тяжёлая, конечно, у них работа», - говорит Галина Красикова.
В заповеднике работает не только Сергей, но и его брат, и отец. Папа инспектора рассказал:
- Сыном я горжусь, сколько ситуаций было в нашей работе, никогда он не пасовал ни перед какими трудностями. Сколько мы задержаний проводили, практически все сопротивляются. И наезжали автомобилями, и угрожали оружием…Что бы он мог сделать по-другому? Смалодушничать и уйти в сторону, а браконьеры продолжали бы дальше?
Сам Сергей всё это время держался достойно. Он не раз говорил, что выполнял свою работу честно и следуя закону.
- Если бы не было такого резонанса, сейчас бы, наверное, сидел. Всем благодарен, кто хоть как-то помог мне в этой ситуации, - обратился инспектор ко всем, кто его поддерживал.
Рассказал он о том, что же произошло в ту злополучную ночь. Когда инспекторы обнаружили браконьеров, Сергей первым прибыл на место и сразу приступил к задержанию. Но когда он велел охотникам выйти из машины, водитель включил фары и резко поехал на Красикова. Автомобиль сбил его по касательной. Браконьеры выскочили из машины и бросились врассыпную. Несмотря на травмы, Сергей бросился следом.
- После того, как догнал их на косогорье, тот, у кого было оружие, просто развернулся в мою сторону. Как в руках оружие держал, так и повернул на меня. Я предложил ему отдать карабин или положить на землю. Получил отказ. После я сделал предупредительный выстрел в сторону от них. Они замешкались, и я успел подбежать и ухватиться за ствол ружья и отобрать, - рассказал инспектор.
Позже браконьеры заявили себя пострадавшей стороной, обвинив молодого инспектора в нападении на них. Из-за этих следователи и возбудили то самое дело о превышении должностных полномочий.
- Никого не смутило, что браконьеров с оружием было пятеро, а Красиков один, к тому же со сломанной рукой и сотрясением мозга. Вместо награды и поощрения парня, который уже 10 лет, рискуя жизнью, защищает природу, попытались назначить уголовником, с угрозой срока до десяти лет, - поделился автор программы «Двенадцать» Сергей Шаргунов.
Галина Красикова, давая интервью о том дне, не смогла сдержать слёз.
- Пришёл и рассказал, что на него открыли уголовное дело. Я на него посмотрела, а у него глаза потухли, - плача, рассказала женщина.
В результате общественного негодования дело было передано из Бурятии в Хабаровск, а затем закрыто. Кроме того, в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела о незаконной охоте и причинении телесных повреждений госинспектору.
Однако это не всё. Журналист Шаргунов подчеркнул: «Говорят, семья принципиальных и честных лесных инспекторов сильно мешает кому-то. Кому охота похозяйничать в этих местах».
Александр, брат Сергея, который также работает в заказнике, рассказал, как его дважды сбивали машинами.
Инспекторов давят не только автомобилями, но и конями.
- Все ладони были ободраны, когда ловил конника, держал за узду. Я говорю: «Они бы тебя там затоптали». Есть матери, которые так потеряли и мужей, и сыновей, - рассказала Галина Красикова.
У госинспекторов непростая работа. Так, они, например, зимой раз в неделю возят соль диким животным. Также вспахивают и вручную засеивают далёкие лесные земли, а таковых около 50 гектаров. Сергей Шаргунов добивается того, чтобы государство обратило внимание на проблемы инспекторов заповедников по всей стране.
Также в этой системе невысокие зарплаты. Сергей Красиков поделился, что молодые сотрудники получают около девяти тысяч рублей. Затем идёт небольшой рост. Сам герой зарабатывает 22 тысячи, и пока это максимум.
- Все ладони были ободраны, когда ловил конника, держал за узду. Я говорю: «Они бы тебя там затоптали». Есть матери, которые так потеряли и мужей, и сыновей, - рассказала Галина Красикова.
У госинспекторов непростая работа. Так, они, например, зимой раз в неделю возят соль диким животным. Также вспахивают и вручную засеивают далёкие лесные земли, а таковых около 50 гектаров. Сергей Шаргунов добивается того, чтобы государство обратило внимание на проблемы инспекторов заповедников по всей стране.
Также в этой системе невысокие зарплаты. Сергей Красиков поделился, что молодые сотрудники получают около девяти тысяч рублей. Затем идёт небольшой рост. Сам герой зарабатывает 22 тысячи, и пока это максимум.
Впрочем, Сергей, несмотря на зарплату и непрерывные опасности, менять сферу деятельности не собирается. Говорит, что для него отказаться от работы – то же самое, что от семьи и родовой памяти.
- Я работаю, можно сказать, за идею. За природу, за её сбережение. Охранять природу – значит защищать Родину, - сказал Сергей.
Однако, таких, как семья Красиковых, влюблённых в природу, остаётся в России всё меньше.
- Гурьян Красиков, дедушка Сергея тоже всё время проводил в лесах. И все их предки заповедывали. Работают из любви и совести. Но таких бессребреников, готовых жизнь положить за друзей – изюбрей и косуль – конечно, всё меньше, - говорится в программе «Двенадцать».
- Возможно, эта история – шанс обратить внимание на беззащитность защитников природы. Инспектор снова и снова оказывается ночью в тайге наедине с отморозками, обычно пьяными и вооружёнными огнестрелом. И когда, постреляв зверей, они посягают и на его жизнь, почему-то избегают наказания. В коллегу Красикова-старшего недавно разрядили целую обойму – он чудом выжил. Почему-то, в отличие от полицейских, у защитников природы нет никаких социальных гарантий и льгот, а зарплаты нищенские, - отмечает Сергей Шаргунов.
Он как депутат обещал выступить с трибун Госдумы с призывом поменять законодательство и отношение к тем, кто оберегает заказники и заповедники.