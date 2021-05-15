Сергей Красиков: «Если бы не было резонанса, сейчас бы сидел»













Инспекторов давят не только автомобилями, но и конями.



- Все ладони были ободраны, когда ловил конника, держал за узду. Я говорю: «Они бы тебя там затоптали». Есть матери, которые так потеряли и мужей, и сыновей, - рассказала Галина Красикова.



У госинспекторов непростая работа. Так, они, например, зимой раз в неделю возят соль диким животным. Также вспахивают и вручную засеивают далёкие лесные земли, а таковых около 50 гектаров. Сергей Шаргунов добивается того, чтобы государство обратило внимание на проблемы инспекторов заповедников по всей стране.



Также в этой системе невысокие зарплаты. Сергей Красиков поделился, что молодые сотрудники получают около девяти тысяч рублей. Затем идёт небольшой рост. Сам герой зарабатывает 22 тысячи, и пока это максимум.





Впрочем, Сергей, несмотря на зарплату и непрерывные опасности, менять сферу деятельности не собирается. Говорит, что для него отказаться от работы – то же самое, что от семьи и родовой памяти.



- Я работаю, можно сказать, за идею. За природу, за её сбережение. Охранять природу – значит защищать Родину, - сказал Сергей.



Однако, таких, как семья Красиковых, влюблённых в природу, остаётся в России всё меньше.



- Гурьян Красиков, дедушка Сергея тоже всё время проводил в лесах. И все их предки заповедывали. Работают из любви и совести. Но таких бессребреников, готовых жизнь положить за друзей – изюбрей и косуль – конечно, всё меньше, - говорится в программе «Двенадцать».



- Возможно, эта история – шанс обратить внимание на беззащитность защитников природы. Инспектор снова и снова оказывается ночью в тайге наедине с отморозками, обычно пьяными и вооружёнными огнестрелом. И когда, постреляв зверей, они посягают и на его жизнь, почему-то избегают наказания. В коллегу Красикова-старшего недавно разрядили целую обойму – он чудом выжил. Почему-то, в отличие от полицейских, у защитников природы нет никаких социальных гарантий и льгот, а зарплаты нищенские, - отмечает Сергей Шаргунов.



Он как депутат обещал выступить с трибун Госдумы с призывом поменять законодательство и отношение к тем, кто оберегает заказники и заповедники.





