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В Бурятии браконьеры ослепили и сбили инспектора

В Бурятии браконьеры ослепили и сбили инспектора
Происшествия,  Фото:предоставлено Байкальским заповедником
Вопиющий случай произошёл в заказнике

В ночь с 3 на 4 октября в Алтачейском заказнике в Бурятии группа инспекторов обнаружила браконьеров. Их застали около четырёх часов ночи, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальском заповеднике.

Пятеро мужчин передвигались по заказнику на автомобиле УАЗ 469 и охотились на копытных.

В момент задержания нарушители попытались скрыться. Они ослепили госинспектора дальним светом фар и сбили его автомобилем.

Инспектор получил травмы.

Автомобиль браконьеров остальные члены инспекторской патрульной группы задержали позже.

- Это не первый случай задержания нарушителей в сложных условиях. К сожалению, далеко не все жители окрестных с Алтачейским заказником сел понимают ценность сохранения природного богатства района и Бурятии в целом. Благодаря профессионализму государственных инспекторов животный мир Алтачейского заказника находится под надёжной защитой, - отмечают в Байкальском заповеднике.

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный случай произошёл в декабре 2019 года в заказнике «Кабанский». Браконьеры, выставившие сети, умышленно наехала на инспекторов, в результате чего пострадал один сотрудник.

Справка:

Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Бурятии. В 1984 году эта особо охраняемая природная территория получила статус заказника федерального значения. С 2011 года управляет заказником «Алтачейский» Байкальский государственный заповедник.

Площадь заказника составляет 78 373 га. Расположен он на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Бурятии в пределах Мухоршибирского района. Склоны хребта и его отрогов изрезаны речками и ручьями, иногда сухими падями и распадками.

Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных – благородного оленя (изюбря, марала), сибирской косули, кабана, кабарги. Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты. Здесь находится «Урочище Кругленькое», являющееся памятником природы регионального значения и достопримечательностью заказника.


заказники ДТП браконьерство
 
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