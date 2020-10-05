В Бурятии браконьеры ослепили и сбили инспектора

В ночь с 3 на 4 октября в Алтачейском заказнике в Бурятии группа инспекторов обнаружила браконьеров. Их застали около четырёх часов ночи, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальском заповеднике.
Пятеро мужчин передвигались по заказнику на автомобиле УАЗ 469 и охотились на копытных.
В момент задержания нарушители попытались скрыться. Они ослепили госинспектора дальним светом фар и сбили его автомобилем.
Инспектор получил травмы.
Автомобиль браконьеров остальные члены инспекторской патрульной группы задержали позже.
- Это не первый случай задержания нарушителей в сложных условиях. К сожалению, далеко не все жители окрестных с Алтачейским заказником сел понимают ценность сохранения природного богатства района и Бурятии в целом. Благодаря профессионализму государственных инспекторов животный мир Алтачейского заказника находится под надёжной защитой, - отмечают в Байкальском заповеднике.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный случай произошёл в декабре 2019 года в заказнике «Кабанский». Браконьеры, выставившие сети, умышленно наехала на инспекторов, в результате чего пострадал один сотрудник.
Справка:
Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Бурятии. В 1984 году эта особо охраняемая природная территория получила статус заказника федерального значения. С 2011 года управляет заказником «Алтачейский» Байкальский государственный заповедник.
Площадь заказника составляет 78 373 га. Расположен он на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Бурятии в пределах Мухоршибирского района. Склоны хребта и его отрогов изрезаны речками и ручьями, иногда сухими падями и распадками.
Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных – благородного оленя (изюбря, марала), сибирской косули, кабана, кабарги. Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты. Здесь находится «Урочище Кругленькое», являющееся памятником природы регионального значения и достопримечательностью заказника.