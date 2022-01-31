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В Улан-Удэ «заминировали» четыре школы и два торговых центра

В Улан-Удэ «заминировали» четыре школы и два торговых центра
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На места работают оперативные службы

Улан-Удэ попал под «волну минирований». Как стало известно «Байкал-Daily», в два торговых центра и четыре городские школы поступили сообщения о взрывных устройствах, находящихся там. На месте работают оперативные службы.

Отметим, большинство торговых центров в Улан-Удэ открываются с 10 часов утра, то есть сейчас они закрыты, посетителей и персонала там нет. Школьники на дистанционном обучении, а это значит их жизни в безопасности.

Подробности происшествия будут позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом месяце дважды «минировали» аэропорт «Байкал». Неизвестный сообщал о том, что в воздушную гавань приземляется самолёт со взрывчаткой. Однако в обоих случаях сообщения оказались ложными. 
школа торговый центр

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