На места работают оперативные службы
Улан-Удэ попал под «волну минирований». Как стало известно «Байкал-Daily», в два торговых центра и четыре городские школы поступили сообщения о взрывных устройствах, находящихся там. На месте работают оперативные службы.
Отметим, большинство торговых центров в Улан-Удэ открываются с 10 часов утра, то есть сейчас они закрыты, посетителей и персонала там нет. Школьники на дистанционном обучении, а это значит их жизни в безопасности.
Подробности происшествия будут позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом месяце дважды «минировали» аэропорт «Байкал». Неизвестный сообщал о том, что в воздушную гавань приземляется самолёт со взрывчаткой. Однако в обоих случаях сообщения оказались ложными.
В Улан-Удэ «заминировали» четыре школы и два торговых центра
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 31.01.2022
От полученных травм женщина скончалась в больнице
Курятник сгорел полностью
Испуганный кот запрыгнул на своего спасителя
Собаки продолжают нападать на медиков
Молодой человек пообещал больше не нарушать ПДД
Мужчина угрожал сожительнице, но в итоге подорвался сам
Неумелый фанат компьютерных игр пытался зажигалкой зачистить провода зажигания
У легкового автомобиля помялась передняя часть
Следователи пришли к выводу, что свидетели по делу Жамбалова потакали его стремлению избежать уголовной ответственности
На кражи ходил большой любитель шоколадной пасты
Всего в ДТП пострадали более 400 человек
Пенсионерка лишилась денег, пойдя навстречу незнакомке
На счету мужчины уже есть 11 погашенных судимостей
Вор специально ездил по гаражным кооперативам
«Он перед перекрёстком сохранился», - шутят жители Бурятии