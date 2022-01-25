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В Улан-Удэ вновь «минировали» аэропорт

В Улан-Удэ вновь «минировали» аэропорт
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Территорию воздушной гавани оцепляли

Сегодня, 25 января, в Улан-Удэ в очередной раз «заминировали» аэропорт «Байкал». Сообщение о минировании поступило утром. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они оцепили прилегающую территорию.

Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра багажа и воздушного судна опасных устройств и предметов не обнаружили, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», аэропорт также оцепляли 15 января. Неизвестный сообщил, что якобы приземляется самолёт со взрывчаткой. На место прибыли специалисты экстренных служб, в том числе взрывотехники. Сообщение оказалось ложным. 
Росгвардия Аэропорт "Байкал"

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