На место выезжали взрывотехники
Как стало известно «Байкал-Daily», 15 января неизвестный сообщил, что в аэропорту «Байкал» должен приземлиться самолёт со взрывчаткой.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли в аэропорт «Байкал» для оперативного реагирования. Они организовали оцепление прилегающей территории.
- Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ оцепляли аэропорт
Происшествия, Фото:
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