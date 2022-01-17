В Улан-Удэ оцепляли аэропорт

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На место выезжали взрывотехники



Как стало известно «Байкал-Daily», 15 января неизвестный сообщил, что в аэропорту «Байкал» должен приземлиться самолёт со взрывчаткой.



Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли в аэропорт «Байкал» для оперативного реагирования. Они организовали оцепление прилегающей территории.



- Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.

