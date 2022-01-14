По предварительной информации, мужчину от напавшего пса отбил прохожий
В Улан-Удэ на улице Домостроительная, 12 алабай напал на мужчину. Об инциденте сообщили в паблике ves_ulan_ude. Сейчас на месте работают сотрудники администрации и группа отлова.
По словам очевидца, он увидел барахтающегося на спине мужчину, когда ехал на работу около 9:10.
- Смотрю, за ногу вытягивают на дорогу. Коллеги минут за десять до меня ехали на работу, никого не было. Мужика отбил, жгут наложил, увёз в травмпункт, - рассказал очевидец.
По его словам, потерпевшему собака разодрала руку и бедро.
Информацию о нападении собаки проверят. Группа отлова, комитет городского хозяйства и администрация Октябрьского района выехали на место. По предварительной информации, напал алабай с прилегающей базы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе комитета городского хозяйства.
Нападения собак в последнее время участились. Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января горожане сообщали о нападениях стаи собак на улице Юннатов в посёлке Орешкова. Произошло как минимум три нападения, в одном из которых сразу пять собак бросились на женщину.
Тут же был проведён внеплановый рейд по улицам Юннатов, Целинная, Астраханская, Уссурийская и Минусинская. Всего в ходе рейда было отловлено 12 особей. Заявительницы уже опознали некоторых собак как нападавших. Все эти собаки ранее были отловлены, стерилизованы и выпущены, согласно федеральному закону, в прежнюю среду.
В конце 2020 года в Улан-Удэ соседский алабай напал на школьницу в микрорайоне Комушка. А в 2015 году два сторожевых алабая в Бурятии насмерть загрызли рабочего из Китая.
В Улан-Удэ алабай едва не загрыз мужчину
Происшествия, Фото:
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