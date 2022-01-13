Улан-удэнца, устроившего ДТП, пять раз штрафовали за отсутствие прав

- Молодой человек на автомобиле Toyota Mark II на пересечении улиц Октябрьская и Николая Петрова не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Delica под управлением водителя 1986 года рождения, который лишён права управления транспортными средствами, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.





