Улан-удэнца, устроившего ДТП, пять раз штрафовали за отсутствие прав

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января в Улан-Удэ устроил ДТП 19-летний водитель, не имеющий прав. Как выяснилось сегодня, машиной, в которую он врезался, также управлял водитель, не имеющий права садиться за руль.
- Молодой человек на автомобиле Toyota Mark II на пересечении улиц Октябрьская и Николая Петрова не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Delica под управлением водителя 1986 года рождения, который лишён права управления транспортными средствами, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель и 23-летний пассажир Toyota получили травмы, после осмотра они были отпущены домой.
- Установлено, что молодой человек ранее пять раз привлекался сотрудниками ГИБДД за управление транспортом без водительского удостоверения по ст. 12.7 ч.1 КоАП, - уточнили в Госавтоинспекции.
Также накануне в Заиграевском районе Бурятии в столкновении с Cadillac Escalade погибла 43-летняя женщина-водитель Toyota Platz. Как выяснилось, она ранее обучалась в автошколе, но сдать на права так и не смогла.