В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В Улан-Удэ молодой водитель, не имеющий прав, попал в ДТП.
По предварительным данным, сегодня около 15:30 19-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, следуя по улице Октябрьская, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi Delica, которой управлял 35-летний мужчина.
В результате ДТП водителя и 23-летнего пассажира «Тойоты» с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП.
Это уже второе за сутки ДТП с водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Как сообщал «Байкал-Daily», утром в Заиграевском районе в столкновении с Cadillac Escalade погибла водитель Toyota Platz. У погибшей женщины не было водительских прав.