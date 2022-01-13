В Бурятии погибшая в ДТП женщина ранее не смогла сдать на права

Стали известны новые подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 12 января в Заиграевском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», там столкнулись Toyota Platz и Cadillac Escalade.
43-летняя женщина, ехавшая за рулём Toyota, погибла на месте. 43-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована в больницу. У погибшей женщины-водителя, как выяснилось, не было водительских прав.
- Около 10.40 43-летняя водитель автомобиля Toyota Platz, не имеющая прав управления транспортным средством, следуя со стороны посёлка Заиграево в направлении посёлка Онохой, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Она совершила столкновение с автомобилем Cadillac Escalade под управлением водителя 1954 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Установлено, что погибшая ранее обучалась в автошколе, однако не сдала внутренний экзамен.