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В Улан-Удэ увольняется главврач БСМП

В Улан-Удэ увольняется главврач БСМП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дамбинима Самбуев написал заявление «по собственному»

Дамбинима Самбуев покидает пост главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени Ангапова. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- В настоящее время он находится в очередном отпуске до 17 января. В соответствии с приказом министерства здравоохранения Бурятии, 18 января текущего года будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности указанного учреждения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава республики.

Кто займёт его пост и чем будет заниматься Дамбинима Самбуев, пока не сообщается.

До того, как возглавить БСМП, Самбуев больше двух лет трудился министром здравоохранения Бурятии. Он возглавил минздрав в декабре 2017 года, после увольнения Валерия Кожевникова. До этого, с 2006 года, Самбуев занимал пост директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии.

Кресло министра здравоохранения Дамдинима Самбуев освободил в январе 2020 года. Спустя месяц он был представлен в качестве главврача БСМП.

Тогда Самбуев заявил о больших задачах и «огромном потенциале» коллектива больницы.

- Больница скорой медицинской помощи имеет статус республиканской, 90% поступивших – это пациенты экстренные. В экстренной медицине каждая секунда важна. Задачи наши понятны – предоставлять качественную, безопасную медицинскую помощь. И я, влившись ваш коллектив, буду все делать все для блага нашего населения и коллектива. Нам важно работать слаженно, и я хочу пожелать всем нам успеха в совместной работе, - отмечал он во время знакомства с коллективом.

Справка:

Дамбинима Самбуев родился 1 сентября 1964 года. В 1987 году закончил Благовещенский государственный медицинский институт, прошёл интернатуру в городской больнице №2 Улан-Удэ.

С 1988 г. – главный врач Торской участковой больницы Тункинского района.

В 1992-94 гг. – ординатура в Иркутском государственном медицинском институте.

С 1994 г. - главный врач Орликской центральной больницы Окинского района.

В 2002 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в Иркутском государственном медицинском институте.

С 2003 г. – глава МО «Окинский район».

С 2006 г. - исполнительный директор Бурятского фонда обязательного медицинского страхования.

С декабря 2017 по январь 2020-го – министр здравоохранения Республики Бурятия.

С февраля 2020 по январь 2022 – главный врач БСМП.


увольнение БСМП

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