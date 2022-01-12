В Улан-Удэ увольняется главврач БСМП

Дамбинима Самбуев написал заявление «по собственному»
Дамбинима Самбуев покидает пост главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени Ангапова. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
- В настоящее время он находится в очередном отпуске до 17 января. В соответствии с приказом министерства здравоохранения Бурятии, 18 января текущего года будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности указанного учреждения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава республики.
Кто займёт его пост и чем будет заниматься Дамбинима Самбуев, пока не сообщается.
До того, как возглавить БСМП, Самбуев больше двух лет трудился министром здравоохранения Бурятии. Он возглавил минздрав в декабре 2017 года, после увольнения Валерия Кожевникова. До этого, с 2006 года, Самбуев занимал пост директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии.
Кресло министра здравоохранения Дамдинима Самбуев освободил в январе 2020 года. Спустя месяц он был представлен в качестве главврача БСМП.
Тогда Самбуев заявил о больших задачах и «огромном потенциале» коллектива больницы.
- Больница скорой медицинской помощи имеет статус республиканской, 90% поступивших – это пациенты экстренные. В экстренной медицине каждая секунда важна. Задачи наши понятны – предоставлять качественную, безопасную медицинскую помощь. И я, влившись ваш коллектив, буду все делать все для блага нашего населения и коллектива. Нам важно работать слаженно, и я хочу пожелать всем нам успеха в совместной работе, - отмечал он во время знакомства с коллективом.
Справка:
Дамбинима Самбуев родился 1 сентября 1964 года. В 1987 году закончил Благовещенский государственный медицинский институт, прошёл интернатуру в городской больнице №2 Улан-Удэ.
С 1988 г. – главный врач Торской участковой больницы Тункинского района.
В 1992-94 гг. – ординатура в Иркутском государственном медицинском институте.
С 1994 г. - главный врач Орликской центральной больницы Окинского района.
В 2002 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в Иркутском государственном медицинском институте.
С 2003 г. – глава МО «Окинский район».
С 2006 г. - исполнительный директор Бурятского фонда обязательного медицинского страхования.
С декабря 2017 по январь 2020-го – министр здравоохранения Республики Бурятия.
С февраля 2020 по январь 2022 – главный врач БСМП.
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