На ночном пожаре спасли четверых взрослых и четверых детей
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС раскрыли подробности пожара, произошедшего в ночь с 21 на 22 сентября в Закаменске. Пожар едва не привёл к трагедии.
Местный житель Борис уже собирался спать, когда взглянув в окно, увидел горящий дом. Семью, проживающую в единственной жилой квартире этого дома, Борис Михайлович знал – родители и четверо маленьких детей, а также гостившие у них двое друзей. Сейчас трубку никто из жильцов не брал. Тогда взволнованный сосед позвонил сестре главы семейства Ирине, а сам побежал на помощь.
Узнав о произошедшем, Ирина сообщила в пожарную охрану – звонок был уже не первый – и бросилась спасать родных. Когда она подбежала к дому веранда была охвачена огнём, горела крыша.
- Я как-то поняла, что нужно выбить окно именно в детской, - рассказывает Ирина.
Девушка разбила стекло и начала звать спящих людей в доме. Ответа не было. Ирина кричала снова и снова, убирая разбитые осколки из рамы, не обращая внимания на порезанную руку. Наконец семья внутри проснулась.
Подоспевшему Борису и Ирине передали младенца и троих детей постарше. Четверо взрослых выбрались самостоятельно.
К месту пожара стекались люди: соседи отцепили собаку и стали спасать имущество жильцов, а затем помогать прибывшим пожарным.
Благодаря самоотверженным и оперативным действиям Бориса и Ирины были спасены жизни восьми человек. Также неравнодушие проявили другие жители Закаменска, принимавшие участие в спасении имущества и тушении пожара.
В Бурятии бдительный сосед спас жизни восьми человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб бюджету составил 890 тысяч рублей
Убийца заявил, что не вызывал врачей, так как жертва ни на что не жаловалась
Мужчина напрасно думал, что останется незамеченным
Жертва грабежа обратился в ближайший киоск, чтобы вызвать полицию
Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы
Поджог произошёл на парковке многоквартирного дома
По данным РЕН ТВ, задержанные обсуждали вопросы, связанные с захватом власти
Столкнулись «Шевроле» и «Тойота»
Следователи проводят доследственную проверку
Убийство произошло зимой 2021 года
Машину полицейские остановили ночью
На поиски группы направлены спасатели
Ранее обвиняемый четырежды привлекался к уголовной ответственности
Подросток и его друзья были госпитализированы
Наезд произошёл возле площади Советов