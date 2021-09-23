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В Бурятии бдительный сосед спас жизни восьми человек

В Бурятии бдительный сосед спас жизни восьми человек
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
На ночном пожаре спасли четверых взрослых и четверых детей

В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС раскрыли подробности пожара, произошедшего в ночь с 21 на 22 сентября в Закаменске. Пожар едва не привёл к трагедии.

Местный житель Борис уже собирался спать, когда взглянув в окно, увидел горящий дом. Семью, проживающую в единственной жилой квартире этого дома, Борис Михайлович знал – родители и четверо маленьких детей, а также гостившие у них двое друзей. Сейчас трубку никто из жильцов не брал. Тогда взволнованный сосед позвонил сестре главы семейства Ирине, а сам побежал на помощь.

Узнав о произошедшем, Ирина сообщила в пожарную охрану – звонок был уже не первый – и бросилась спасать родных. Когда она подбежала к дому веранда была охвачена огнём, горела крыша.

- Я как-то поняла, что нужно выбить окно именно в детской, - рассказывает Ирина.

Девушка разбила стекло и начала звать спящих людей в доме. Ответа не было. Ирина кричала снова и снова, убирая разбитые осколки из рамы, не обращая внимания на порезанную руку. Наконец семья внутри проснулась.

Подоспевшему Борису и Ирине передали младенца и троих детей постарше. Четверо взрослых выбрались самостоятельно.

К месту пожара стекались люди: соседи отцепили собаку и стали спасать имущество жильцов, а затем помогать прибывшим пожарным.

Благодаря самоотверженным и оперативным действиям Бориса и Ирины были спасены жизни восьми человек. Также неравнодушие проявили другие жители Закаменска, принимавшие участие в спасении имущества и тушении пожара.


пожар спасение

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