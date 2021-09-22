В Бурятии семья выбралась из горящего дома через окно

В ночь с 21 на 22 сентября в городе Закаменск произошёл крупный пожар в трёхквартирном жилом доме.
- На момент прибытия пожарных горела одна из квартир, пристроенная веранда, кровля по всей площади здания. К счастью, внутри уже никого не было: житель дома неподалёку, обнаружив пожар, сообщил об этом в пожарную охрану, затем позвонил родственнице семьи, проживающей в доме. Вместе они разбудили жильцов, и, так как веранда была охвачена огнём, помогли им выбраться через окно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию открытого горения потребовалось больше часа. Пролив и разбор места пожара заняли ещё час.
Сгорела кровля по всей площади дома, выгорела жилая квартира.
Причина пожара устанавливается. Жильцы размещены у родственников.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 сентября в селе Большая Речка Кабанского района Бурятии инспектор ГИБДД и сельчанин спасли из горящего дома 86-летнюю женщину. Полицейский без раздумий бросился в дом, окутанный чёрным густым дымом.